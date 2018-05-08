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    Политика

    Онищенко дал показания по коррупции Порошенко испанским прокурорам - СМИ

    (обновлено: )563141
    Александр Онищенко рассказал, что антикоррупционные органы исследуют вопросы финансовых операций по покупке в Испании элитной недвижимости Порошенко и людей из его ближайшего окружения.
    Петр Порошенко и Александр Онищенко
    В коллаже использован материал официальных сайтов политиков

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Испанская антикоррупционная прокуратура допросила беглого нардепа Александра Онищенко о коррупции Порошенко.

    Об этом сам нардеп заявил "Стране".

    Онищенко заявил, что допрос провели ещё год назад и все это время антикоррупционные органы исследуют вопросы финансовых операций по покупке в Испании элитной недвижимости Порошенко и людей из его ближайшего окружения.

    Онищенко также предоставил скан-копию свидетельства об этом допросе.

    strana.ua
    Онищенко также предоставил скан-копию свидетельства об этом допросе

    Отметим, что заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова написала у себя в ФБ, что Александр Онищенко и Андрей Портнов "затеяли серьёзное расследование в Испании по частному имуществу, офшорным счётам Пётра Порошенко и разных теток, на которых оформлены вилы, дачи, квартиры, пароходы и прочие атрибуты дорогой жизни успешной украинской элиты. Всего этого добра, купленного до президенства и после президенства у ПП, как оказалось, в Испании достаточно много. Испанский инвестор. Системный. Рассказывают, что все заработанное туда возит. И у берегов закапывает. С нетерпением жду материал. И переживаю очень. Злые реваншисты в эмиграции — нехилые конкуренты для нашего цеха".

    Svetlana Kryukova, facebook
    Пост Светланы Крюковой

    В начале апреля была обнародована часть аудиозапси, сделанная беглым нардепом Александром Онищенко, на которой, как утверждается, с участием президента Петра Порошенко обсуждается вопрос о закрытии уголовных дел против экс-министра экологии Николая Злочевского.

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    Кроме того, ранее также была опубликована глава из книги Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", в которой описана история о том, как партия "Народный фронт" якобы с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию. В результате "Народный фронт" набрал большое количество голосов на выборах (первое место по партийным спискам) и стал второй по численности фракцией Рады. Это позволило Яценюку сохранить пост премьера, а его партии — войти в правительство и сохранить значительное влияние. Кроме того, в главе описана история, как Порошенко "травил" своего политического оппонента экс-премьер-министра Арсения Яценюка и системно дискредитировал его, организовав заказную пиар-кампанию. 

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