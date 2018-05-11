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    Онищенко был посредником в схемах между Порошенко и Тимошенко - СМИ

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (406)

    (обновлено: )6401
    Беглый нардеп Александр Онищенко признает, что принимал участие в коррупционных схемах, но делал это "по согласованию с президентом и его людьми".
    Александр Онищенко. Архивное фото Видео
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 мая — РИ Новости Украина. Беглый народный депутат Александр Онищенко был посредником в переговорах между командами президента Петра Порошенко и главы партии "ВО "Батькивщина", экс-премьер-министром Юлии Тимошенко, говорится в расследовании Слідство.Інфо.

    Александр Онищенко. Архивное фото
    УНИАН
    Die Welt: Онищенко о коррупции Порошенко. Откровенно

    Отмечается, что журналисты проекта встретились с Онищенко во Франции и он показал им сообщения на своем телефоне, в которых обсуждались, в том числе, голосования в парламенте. Предположительно, речь идет о периоде с 2014 по 2016 годы. 

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    По словам нардепа, его собеседниками были, среди прочих, депутаты Игорь Кононенко и Сергей Березенко (БПП), а также финансовый советник президента Макар Пасенюк. Как указывают журналисты, Онищенко признает, что принимал участие в коррупционных схемах, но делал это "по согласованию с президентом и его людьми".

    В указанный период президенту необходимо было проводить через Верховную Раду утверждение разных кандидатур, и Онищенко якобы был посредником между командами Порошенко и Тимошенко для получения нужного количества голосов.

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    Полученные фото сообщений (см. ниже) с телефона журналисты передали в НАБУ. Глава бюро Артем Сытник заявил, что эту информацию "учтут в рамках производства, дадут оценку и проведут следственные действия".

    slidstvo.info
    Переписка Александра Онищенко
    slidstvo.info
    Переписка Александра Онищенко с Пасенюком
    slidstvo.info
    Переписка Александра Онищенко с Сергеем Березенко

    Напомним, 19 апреля Онищенко опубликовал аудиозапись его разговора якобы с Порошенко, в ходе которого обсуждался бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

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