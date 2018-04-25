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    Онищенко отреагировал на заявления главы НАБУ

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (403)

    (обновлено: )64470
    По словам экс-нардепа Александра Онищенко, он готовит материал о сфальсифицированных делах директора НАБУ и опубликует его на следующей неделе.
    Александр Онищенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Экс-нардеп Александр Онищенко заявил, что не говорил с директором НАБУ Артемом Сытником о "пленках" и пригрозил ему компроматом, написал Онищенко в Facebook.

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    "Сытник сообщает журналистам, что поговорил со мной о пленках, "провел опрос", и ничего такого нового я ему там не рассказал. Господин Сытник, вы кому звонили?" — написал он.

    Также он сообщил, что готовит материал о сфальсифицированных  делах директора НАБУ и опубликует его на следующей неделе.

    "Готовлю один материал по Сытнику, и как он ведёт уголовные дела. Как фабрикует и уговаривает фальсифицировать. Опубликую на следующей неделе. Приходиться одному рассказывать про все это преступное кодло", — дописал Онищенко.

    Ранее глава НАБУ Артем Сытник сообщил, что сейчас детективы НАБУ переписываются с Онищенко и пытаются получить информацию по "пленкам Онищенко", однако пока безрезультатно. 

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