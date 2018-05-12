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    Аналитика и комментарии

    Спиридонов: Украина ничего не получила от визита Порошенко в Германию

    (обновлено: )63350
    После зарубежных поездок президента ему стоит публично отчитываться: сколько денег потрачено, какие цели достигнуты, уверен политэксперт Николай Спиридонов. В ином случае непонятно, зачем Порошенко летал в Германию и на что пошли деньги налогоплательщиков.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Глава государства Петр Порошенко в День Победы, 9 мая, улетел с официальным визитом в Германию. Там он провел переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном

    Встреча лидеров трех государств прошла в превью церемонии вручения Макрону в Ахене международной премии "Карла Великого", которой Макрона удостоили за "энергичное видение новой Европы".

    Трехсторонние переговоры президента Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko
    Порошенко в Германии, итоги визита

    Подход к прессе трех лидеров государств по итогам переговоров не планировался, а Меркель назвала встречу хорошей без каких-либо конкретных итогов по обсуждаемым вопросам.

    Порошенко на брифинге также ограничился перечнем тезисов, которые обсуждались на переговорах. Одним из основных пунктов, по словам президента, был вопрос размещения миротворческой миссии в Донбассе, хотя ничего нового по этому поводу глава государства не сообщил. Вторым ключевым пунктом был вопрос проведения переговоров по Донбассу уже в "нормандском формате", вероятно, в Париже. Также обсуждался гуманитарный вопрос – в частности, речь также шла о пленных и политических заключенных.

    Кроме этого, по словам президента, был затронут вопрос реализации проекта "Северный поток-2".

    Для Порошенко важна сама встреча, а не результаты

    Сами переговоры можно назвать репетицией полноценной встречи "нормандской четверки", которая планируется в июне, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

    Для Порошенко вообще плюс – продемонстрировать, что он рукопожатный, что с ним встречаются, уверен эксперт: потому что, например, на "Большую двадцатку" его не приглашали, "он выглядел, откровенно говоря, как токсичная фигура".

    Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
    Петр Порошенко в twitter
    Немецкий вояж Порошенко: реакция в соцсетях

    "А сам факт, что он поговорил с Макроном, с Меркель, пресс-служба обращает на это внимание, что он принят на таком уровне", – пояснил Спиридонов.

    О чем договорились лидеры государств – достоверной информации нет, отмечает он: значит, это либо засекречено, либо результатов попросту не было. 

    "А что Украина выиграла от визита? Ничего, как государство. Четкого отчета, на что потратились деньги налогоплательщиков, нет", – подчеркивает эксперт.

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    В целом же, говорит Спиридонов, получается, что очень часто на подобные поездки тратится много денег, с президентом едет большая свита, но четкого отчета, на что пошли деньги налогоплательщиков, чего достигли, – нет. 

    "А мы, зная, что Порошенко – бизнесмен, вообще может предполагать, что он мог защищать свои бизнес-интересы в Германии", – допустил политолог.  

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