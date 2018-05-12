Спиридонов: Украина ничего не получила от визита Порошенко в Германию

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Глава государства Петр Порошенко в День Победы, 9 мая, улетел с официальным визитом в Германию. Там он провел переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Встреча лидеров трех государств прошла в превью церемонии вручения Макрону в Ахене международной премии "Карла Великого", которой Макрона удостоили за "энергичное видение новой Европы".

Подход к прессе трех лидеров государств по итогам переговоров не планировался, а Меркель назвала встречу хорошей без каких-либо конкретных итогов по обсуждаемым вопросам.

Порошенко на брифинге также ограничился перечнем тезисов, которые обсуждались на переговорах. Одним из основных пунктов, по словам президента, был вопрос размещения миротворческой миссии в Донбассе, хотя ничего нового по этому поводу глава государства не сообщил. Вторым ключевым пунктом был вопрос проведения переговоров по Донбассу уже в "нормандском формате", вероятно, в Париже. Также обсуждался гуманитарный вопрос – в частности, речь также шла о пленных и политических заключенных.

Кроме этого, по словам президента, был затронут вопрос реализации проекта "Северный поток-2".

Для Порошенко важна сама встреча, а не результаты

Сами переговоры можно назвать репетицией полноценной встречи "нормандской четверки", которая планируется в июне, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

Для Порошенко вообще плюс – продемонстрировать, что он рукопожатный, что с ним встречаются, уверен эксперт: потому что, например, на "Большую двадцатку" его не приглашали, "он выглядел, откровенно говоря, как токсичная фигура".

"А сам факт, что он поговорил с Макроном, с Меркель, пресс-служба обращает на это внимание, что он принят на таком уровне", – пояснил Спиридонов.

О чем договорились лидеры государств – достоверной информации нет, отмечает он: значит, это либо засекречено, либо результатов попросту не было.

"А что Украина выиграла от визита? Ничего, как государство. Четкого отчета, на что потратились деньги налогоплательщиков, нет", – подчеркивает эксперт.

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В целом же, говорит Спиридонов, получается, что очень часто на подобные поездки тратится много денег, с президентом едет большая свита, но четкого отчета, на что пошли деньги налогоплательщиков, чего достигли, – нет.

"А мы, зная, что Порошенко – бизнесмен, вообще может предполагать, что он мог защищать свои бизнес-интересы в Германии", – допустил политолог.