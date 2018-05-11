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    Бортник: после 9 мая попытки власти менять праздники выглядят уже убого

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    Национальную идею нужно строить на праздниках, которые украинцы массово, добровольно и с удовольствием празднуют: Дне Победы, Дне Независимости, Пасхе и 8 Марта, уверен политолог Руслан Бортник.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Украина в среду, 9 мая, отпраздновала 73-ю годовщину победы над нацистской Германией. Практически по всей стране прошли марши и шествия в память о победителях. Начиная с 2016 года, 9 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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    Несмотря на то, что власти пытаются изменить формат праздника, украинцы продолжают чтить истинных победителей. 

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    По мнению политолога Руслана Бортника, День Независимости, День Победы, 8 марта, Пасха – вот праздники, которые украинцы добровольно, массово и с удовольствием празднуют – именно вокруг них должна строиться Национальная идея. 

    "На этом фоне убого и искусственно выглядят попытки власти придумать новые даты в календаре", – пишет эксперт на своей странице в Facebook.

    Facebook Руслана Бортника
    Комментарий Руслана Бортника по 9 мая

    Напомним, инициатива Украинского института национальной памяти об изменении календаря государственных праздников предполагает в качестве выходного 1 мая: его формат будет изменен – речь идет о Празднике труда, а не о Международном дне солидарности трудящихся, заявлял директор института Владимир Вятрович.

    По его словам, оставлено в силе предложение о переносе выходного с 9 мая на 8 мая и о переформатировании 8 марта с Международного женского дня на День борьбы за права женщин, предложено лишить его статуса выходного.

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    "Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, так как он получил замечания со стороны Министерства культуры", – подчеркнул Вятрович, добавив, что была достигнута договоренность о проведении широких консультаций с участием общественности и Минкультуры, чтобы, возможно, подавать этот законопроект как правительственный.

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