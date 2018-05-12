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    Бортник: массовое празднование 9 Мая показало падение авторитета власти

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (393)

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    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что властям Украины не удалось сдержать желание народа отмечать День победы в привычную дату - 9 мая.
    РИА Новости Украина

    Десятки и сотни тысяч украинцев, вышедших на празднование Дня победы 9 мая, продемонстрировали, что властям Украины не удалось запретить отмечать эту дату, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Власть смирилась с 9 мая, власть меняет стратегию: переходит с попыток запретить на трансформировать — сделать День памяти и примирения. Чувствуется завершение политического цикла, ослабление возможностей власти, падение авторитета власти в глазах силовиков и политических групп. Это понимают и украинцы, поэтому мы видели огромное количество людей, которые отмечали 9 мая. Это самое массовое празднование 9 мая за последние двадцать лет", — заявил Бортник на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что использование коммунистической символики 9 мая будет "прямым нарушением закона".

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