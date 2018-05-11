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    Власти Кривого Рога пояснили, почему звучала песня о солдатах РФ в Сирии

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (390)

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    В ответе, который подписал и.о. председателя - заместитель председателя Центрально-Городского райсовета Кривого Рога Сергей Логвинов, сказано, что программу составляли, "учитывая тематику мероприятия".
    Исполнение в Кривой Роге песни о российских солдатах в Сирии
    facebook.com/1KR.UA

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Центрально-Городском районном совете Кривого Рога сообщили, что в ходе официальных мероприятий 9 мая выбирали песни, исходя из их "тематического содержания". Об этом говорится в ответе на информационный запрос "Радио Свободы".

    Ранее в СМИ появились кадры, как на торжествах в честь Дня Победы в Кривом Роге звучит песня официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "Верните память", которую она посвятила российским солдатам в Сирии.

    В Кривом Роге исполнили песню, посвященную военным РФ в Сирии. Видео
    facebook.com/1KR.UA
    В Кривом Роге исполнили песню о российских военных в Сирии

    В ответе, который подписал и.о. председателя — заместитель председателя совета Сергей Логвинов, сказано, что программу составляли, "учитывая тематику мероприятия".

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    "Основной акцент при выборе песенного материала был сделан на тематическое содержание песен, направленный на сохранение памяти о погибших героях, отдавших свою жизнь за свою страну, и чествование ветеранов Второй мировой войны. Поэтому информация по поводу проведения мероприятия, содержащаяся в социальных сетях и СМИ, носит субъективный характер и не соответствует основной цели мероприятия", — говорится в ответе.

    При этом в горполиции сообщили, что в правоохранительные органиы никто не обращался с заявлениями о песне. 

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