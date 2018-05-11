Луценко пожаловался на СМИ: мало говорят о победах

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал "неприемлемой" ситуацию с критикой реформ в украинском информационном пространстве.

"Я считаю неприемлемой сегодняшнюю ситуацию в информационном пространстве Украины, которое 90% времени уделяет поражениям (в проведении реформ – ред.), имеющимся и надуманным, и очень мало говорит о победах",- сказал Луценко в пятницу во время выступления в Национальном университете "Острозская академия", которое транслировали телеканалы.

Власти ранее начали ряд реформ, в том числе в сферах образования, медицины и децентрализации. Завершение децентрализации в Украине требует внесения изменения в Конституцию страны, так как отдельные элементы местного самоуправления регулируются Основным законом. Соответствующий законопроект прошел в Верховной Раде только первое чтение, окончательное принятие тормозит пункт о так называемом особом статусе Донбасса, принятие которого предусмотрено минскими соглашениями.