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    Луценко пожаловался на СМИ: мало говорят о победах

    (обновлено: )8003
    Генеральный прокурор Юрий Луценко считает неприемлемой сегодняшнюю ситуацию в информационном пространстве Украины, "которое 90% времени уделяет поражениям (в проведении реформ – ред.)".
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал "неприемлемой" ситуацию с критикой реформ в украинском информационном пространстве.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Я считаю неприемлемой сегодняшнюю ситуацию в информационном пространстве Украины, которое 90% времени уделяет поражениям (в проведении реформ – ред.), имеющимся и надуманным, и очень мало говорит о победах",- сказал Луценко в пятницу во время выступления в Национальном университете "Острозская академия", которое транслировали телеканалы.

    Власти ранее начали ряд реформ, в том числе в сферах образования, медицины и децентрализации. Завершение децентрализации в Украине требует внесения изменения в Конституцию страны, так как отдельные элементы местного самоуправления регулируются Основным законом. Соответствующий законопроект прошел в Верховной Раде только первое чтение, окончательное принятие тормозит пункт о так называемом особом статусе Донбасса, принятие которого предусмотрено минскими соглашениями.

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