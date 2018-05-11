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    Бортник: День Победы показал, что у протестного электората нет лидера

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (387)

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    По словам политического эксперта Руслана Бортника, несмотря на то, что празднуя День Победы, миллионы украинцев выразили молчаливый протест власти, они не готовы трансформировать взгляды в политические предпочтения.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    День Победы в Украине в этом году отметили с неожиданным размахом.

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    Фото "Главком"
    О молчании и безразличии власти в День Победы

    На территории Украины в различных мероприятиях, приуроченных к 73-й годовщине Великой Победы, приняли участие более 365 тысяч человек.

    Данные о празднующих 9 Мая по всей стране украинским СМИ озвучил заместитель министра МВД Украины Сергей Яровой.

    Кроме того, телеканал "Интер" заявил, что в целом стал лидером по пересмотру эфиров 9 мая. Его посмотрели более 13 млн зрителей.

    Концерт к 9 мая на телеканале "Интер" в Украине посмотрело более 7 млн зрителей, сообщает пресс-служба телеканала.

    Вместе с тем, политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник обращает внимание, что протестный электорат сегодня не имеет личности лидера.

    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    facebook.com/petroporoshenko
    Блинов: День Победы в Украине остается всенародным

    "С одной стороны, отсутствие лидера — это слабость прошедших мероприятий. С другой — их сила. Поскольку любой из возможных лидеров сразу же попал бы под прессинг радикалов и государства. Размытость, народность и самоорганизованность этого протеста не только усложняет попытки его подавления, дискредитации, но и усиливает протесты. Из тех, кто вышел на празднования, 90 процентов — это оппоненты власти. Большинство из этих людей будет голосовать за "Оппозиционный блок", "За життя" или другие оппозиционные партии. Часть людей просто не придет голосовать. И это большая проблема протестной ниши — с одной стороны, люди высказывают свою позицию, с другой — не доверяют украинским политикам, не готовы трансформировать взгляды в политические предпочтения", — говорит Бортник.

    По его словам, прежние лидеры потенциально не способны возглавить этот процесс. 

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    "К ним нет доверия. Тем не менее, нельзя исключать того, что эта среда может сгенерировать новых лидеров — новых Ярошей, только слева. Это вполне возможно, ближе к концу нынешнего политического цикла, в следующем цикле, когда давление государства на этот фланг ослабнет", — резюмировал Бортник.

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