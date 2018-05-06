Хроника 5 мая: Экономический удар США, арест имущества сына Авакова

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Полиция Киева взялась за организаторов концерта со свастикой "Нацкорпус" в facebook Марш "Азова" в Бердянске: сотни бойцов и боевая техника

Полиция возбудила уголовное дело в связи с появлением в одном из ночных клубов в Киеве гостей с нацистскими татуировками и флагами со свастикой.

Как сообщили в полиции, информация о нарушении законодательства на концерте в одном из ночных клубов была размещена в интернете.

В Украине появились билборды об "освободительном походе" на Крым

Украинские активисты установили на границе с Крымом билборды, косвенно призывающие к захвату полуострова. Фотографии рекламных щитов разместил киевский блогер Антон Ходза.

Всего волонтеры вывесили 20 плакатов. Блогер рассказал, что цель акции — "напомнить путешествующим в и из Крыма о славной украинской истории".

Навсегда. В Украине целый город отключают от центрального отопления

В городе Каменское Днепропетровской области начались работы по отключению домов от центрального отопления в связи с высокими тарифами. По словам специалистов, "возврата назад нет", жителей призвали переходить на автономное электрическое отопление. Работы по отключению уже идут в ряде районов.

США остановили беспошлинный ввоз 155 видов товаров из Украины

США приостановили действия торговых преференций для 155 видов товаров из Украины.

"Офис торгового представителя США 26 апреля приостановил для части украинских товаров действие Генерализированной системы преференций… Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы", — говорится в сообщении.

Силовики: ополченцы обстреляли КПВВ "Гнутово"

Силовики заявили, что ополченцы в субботу утром дважды обстреляли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донбассе, людей эвакуировали, пострадавших нет.

По словам силовиков, ополченцы около 9.00 и 10.00 в субботу "дважды совершили обстрел контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) Гнутово, что на мариупольском направлении». Сообщается, что в результате обстрела повреждены два автомобиля, люди не пострадали. Работу КПВВ приостановили.

Суд заново арестовал имущество сына Авакова Канал Eurovision Song Contest на Youtube Всех сжечь к едреной матери. Сердючка обратилась к Melovin перед Евровидением

Соломенский суд Киева наложил арест на квартиры, парковочные места и акции сына министра внутренних дел Александра Авакова.

Решение принял 4 мая судья Виктор Фомин. На постановление может быть подана апелляция. Речь идет о трех паркоместах и квартире в Киеве по ул. Протасов Яр, 8, а также о квартире в Харькове по ул. Мироносицкая, 22.

Радикалы С14 в Голосеевском монастыре Киева оскорбляли монахов - соцсети

Радикалы из националистической организации С14 пришли в Голосеевский монастырь в Киеве и, нецензурно бранясь, оскорбляли священнослужителей. О конфликте сообщил на своей странице в Facebook пользователь Иван Славинский.

Такси перевернулось несколько раз. В Киеве произошло смертельное ДТП

На Большой окружной дороге в Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием такси UBER.

В результате столкновения погиб пассажир такси, еще пять человек с такси с различными травмами забрала скорая. В другом авто был один водитель, у него ушиб руки, от госпитализации отказался.

В СИЗО умер подозреваемый в резонансной аварии в Кривом Роге

В исправительном учреждении скончался водитель Mazda, которого подозревают в смертельном ДТП в Кривом Роге, в котором погибли 11 человек.

Водителю Mazda суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Он должен был находиться на время следствия в СИЗО. Но по состоянию здоровья около двух недель провёл в больнице под присмотром конвоя и врачей.

Несколькими днями ранее задержанного перевели в СИЗО.

В Харьковской области найдено тело ребенка, который находился в розыске

В Харьковской области правоохранители обнаружили тело мальчика, который находился в розыске. 29 января 14-летний житель пгт. Краснокутск ушел из дома семейного типа и не вернулся.