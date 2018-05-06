На взорвавшемся арсенале в Балаклее продолжается тление - спасатели

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КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Спустя трое суток после взрывов на месте бывшего военного склада Министерства обороны Украины в Балаклее фиксируется тление, сообщает в воскресенье Госслужба ЧС Украины на своем сайте.

Напомним, в 13.40 3 мая на территории военного арсенала Минобороны Украины в Балаклее произошло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов. Проведена эвакуация местных жителей. Пожар ликвидируют около 500 работников ГСЧС и военных, привлечено более сотни единиц техники, включая два самолета и вертолет с водосливным устройством.

"По состоянию на 7 часов 6 мая ситуация контролируемая, местами наблюдается незначительное тление. Взрывов боеприпасов не наблюдается. Авиацией ГСЧС 5 мая совершено 19 сбросов воды (с начала работ 42 сброса)", — пишут спасатели.

По данным Минобороны Украины, пожар локализован, горение травы и взрывы не наблюдаются. В пятницу жители вернулись домой, транспортное сообщение возобновлено, осталось закрытым только воздушное пространство.

Оборонное ведомство выдвинуло три версии причин ЧП: возгорание сухой травы на технической территории, возгорание из-за попадания на траву искры из дымохода трубы пожарного танка и возгорание взрывоопасных предметов под действием лучей солнца.