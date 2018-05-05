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    Общество

    Полиция Киева взялась за организаторов концерта со свастикой

    (обновлено: )51504
    Полиция устанавливает обстоятельства появления в одном из ночных клубов в Киеве гостей с нацистскими татуировками и флагами со свастикой, а также проводит мероприятия по привлечению виновных лиц к ответственности.
    Концерт в Киеве, на который пришли сторонники неонацистских взглядов с атрибутикой Третьего рейха
    facebook.com/eduard.dolinsky

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Полиция возбудила уголовное дело в связи с появлением в одном из ночных клубов в Киеве гостей с нацистскими татуировками и флагами со свастикой, сообщила в субботу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

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    Фото Facebook "Национального корпуса"
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    Как сообщили в полиции, информация о нарушении законодательства на концерте в одном из ночных клубов была размещена в интернете.

    "По данному факту следователи начали уголовное производство по статье 436-1 ("изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

    Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и проводит мероприятия по привлечению виновных лиц к ответственности.

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