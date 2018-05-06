Похож на отца: принц Уильям и его жена показали фото новорожденного сына

Фото twitter.com/RoyalKMiddleton

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали в Twitter фотографии своего третьего ребенка — принца Луи Артура Чарльза.

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На двух фотографиях мальчик изображен спящим, на одном из снимков его обнимает старшая сестра Шарлотта.

Фото twitter.com/RoyalKMiddleton Шарлотта целует Луи: герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали фото новорожденного сына

В комментариях к посту наследников британского трона уже пишут, что третий сын похож на отца — принца Уильяма.

Комментарий, в котором пользователь Twitter отмечает сходство принца Луи с его отцом - принцем Уильямом

Напомним, третий ребенок британского принца Уильяма и его супруги КейтМиддлтон родился 23 апреля. После благополучных родов мать с младенцем была выписана из роддома.

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