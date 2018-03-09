Шведская принцесса родила дочь

JESSICA GOW / TT NEWS AGENCY / AFP

КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. Шведская принцесса Мадлен в пятницу родила третьего ребенка, сообщила пресс-служба королевского двора Швеции.

"Принцесса Мадлен родила 9 марта в 00.41 девочку", — говорится в сообщении для прессы.

Отмечается, что вес новорожденного 3465 граммов и рост 50 сантиметров. Роды прошли в Стокгольме.

Принцесса Мадлен — младшая дочь шведского короля Карла XVI Густава и его супруги королевы Сильвии. У принцессы и ее мужа Кристофера О'Нила уже есть дочь Леонор (2014) и сын Николас (2015).