Скончался супруг королевы Дании принц Хенрик

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Супруг королевы Дании Маргрете II скончался на 84-м году жизни, сообщается на сайте Королевского дворца.

"Его Королевское Высочество принц Хенрик мирно скончался во сне во вторник, 13 февраля, в 23.18 (00.18 по Киеву) во дворце Фреденсборг", — говорится в сообщении. Отмечается, что семья находилась рядом с ним.

Ранее пресс-служба Королевского двора сообщала об ухудшении состояния здоровья принца.

Принц Хенрик 28 января был госпитализирован в отделение легочной хирургии для обследования опухоли в левом легком. Она оказалась доброкачественной, в начале февраля королевский двор сообщил, что принца переведут в другое отделение для продолжения лечения. В начале осени 2017 года стало также известно, что принц Хенрик страдает деменцией. С 2016 года он находится на пенсии.

В начале августа 2017 года принц обратил на себя внимание необычными заявлениями и, в частности, официальным признанием, что не желает быть похороненным рядом со своей супругой в соборе Роскилле (усыпальница датских королей), как планировалось ранее. В Дании не является секретом, что принц Хенрик всегда был недоволен своим титулом, который ставил его в неравное положение с супругой.

Королева Дании Маргрете II (родилась в 1940 году) встретила своего супруга в Лондоне в середине 1960-х годов. В 1965 году она училась в Лондонской школе экономики, и пара впервые встретилась за обедом у общих друзей. Однако тогда особого впечатления француз на Маргрете не произвел. Весной 1966 года они вновь встретились на одной из свадеб в Шотландии, и там, по рассказам самой королевы, она поняла, что влюбилась. Летом 1967 года пара поженилась. У супругов двое сыновей — Фредрик (1968) и Йоаким (1969), а также восемь внуков от 5 до 18 лет.