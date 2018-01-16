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    В России скончался известный кавээнщик

    (обновлено: )89603
    По сообщениям знакомых и друзей Владимира Дуды в соцсетях, в больницу с инсультом его госпитализировали 11 января. Дуда был членом команды "НГУ", которая становилась чемпионом высшей лиги КВН 1987-88, 1991 и 1993 годов.
    Владимир Дуда
    Владимир Дуда во "ВКонтакте"

    КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. Известный кавээнщик, член команды "НГУ" Владимир Дуда умер в Новосибирске от инсульта, написала во вторник на своей странице в Facebook телеведущая Татьяна Лазарева.

    "Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было и все, что могли", — говорится в сообщении. По сообщениям знакомых и друзей Дуды в соцсетях, в больницу с инсультом его госпитализировали 11 января.

    Лазарева вспоминает Владимира Дуду как хорошего, веселого, очень доброго, порядочного и "абсолютно бесконфликтного человека".

    Владимир Дуда закончил механико-математический факультет Новосибирского госуниверситета. Был членом команды "НГУ", которая становилась чемпионом высшей лиги КВН 1987-88, 1991 и 1993 годов. В последние годы был известен как шоумен, был вице-президентом ассоциации выпускников НГУ.

    Ранее сообщалось, что один из основателей "Клуба веселых и находчивых", поэт и писатель Андрей Меньшиков скончался на 73-м году жизни.

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