В России скончался известный кавээнщик

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. Известный кавээнщик, член команды "НГУ" Владимир Дуда умер в Новосибирске от инсульта, написала во вторник на своей странице в Facebook телеведущая Татьяна Лазарева.

"Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было и все, что могли", — говорится в сообщении. По сообщениям знакомых и друзей Дуды в соцсетях, в больницу с инсультом его госпитализировали 11 января.

Лазарева вспоминает Владимира Дуду как хорошего, веселого, очень доброго, порядочного и "абсолютно бесконфликтного человека".

Владимир Дуда закончил механико-математический факультет Новосибирского госуниверситета. Был членом команды "НГУ", которая становилась чемпионом высшей лиги КВН 1987-88, 1991 и 1993 годов. В последние годы был известен как шоумен, был вице-президентом ассоциации выпускников НГУ.

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