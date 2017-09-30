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    Культура

    Умер один из основателей КВН

    (обновлено: )25
    Андрей Меньшиков скончался на 73-м году жизни. Он связан с телевидением с 1960-х годов, когда был капитаном команды КВН Московского инженерно-строительного института — первого чемпиона КВН.
    Андрей Меньшиков. Архивное фото
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    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Один из основателей "Клуба веселых и находчивых", поэт и писатель Андрей Меньшиков скончался на 73-м году жизни, сообщил РИА Новости председатель Общественного союза работников и ветеранов телевидения" (ОСРВ ТВ) Виктор Шуленин.

    "Да, мне только что позвонили… Жалко, конечно", — сказал Шуленин, уточнив, что эту информацию он получил от близких друзей Меньшикова.

    Меньшиков родился в 1945 году, связан с телевидением с 1960-х годов, когда был капитаном команды КВН Московского инженерно-строительного института — первого чемпиона КВН. С 1975 года работал в Молодежной редакции ЦТ в должности заведующего отделом. Создавал такие передачи, как "А ну-ка, девушки!", "Салют, фестиваль!", "Спринт для всех", "Вираж", "Веселые ребята", "Наша биография". В 1986 году возродил КВН, который был закрыт еще 15 лет назад.

    С 1987 года работал в детской редакции ЦТ. Создавал передачи "Спокойной ночи, малыши!", "Будильник", "С утра пораньше", "Праздники детства" и другие. Был автором и режиссером первого советско-американского детского телемоста "Можем быть одной семьей". В 1988 году эта программа была удостоена премии "Эмми" Американской академии телевидения.

    В 1991 году создал и возглавил на новом Российском телевидении студию телепрограмм для детей и юношества — студию "Рост".

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    Руководитель студии "РОСТ" российского телевидения А.Меньшиков

    Меньшиков придумал передачи "Там-там новости", "Праздник каждый день", "Чудо-сказка", "Лукоморье", "Башня" и многие другие. За детскую ежедневную информационную программу "Там-там новости" был удостоен в 1995 году премии ТЭФИ.

    Он неоднократно избирался членом программного комитета "Евровидения" по детскому телевидению. Лауреат многих международных и российских телепремий.

    Автор стихов множества песен для детей, автор пьес, мюзиклов, сценариев фильмов.

    Меньшиков был членом Союза журналистов и Союза профессиональных литераторов России. Ветеран труда. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

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