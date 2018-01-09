Американский военный скончался в Косово

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Американский военнослужащий из контингента в Косово скончался в минувшую субботу на военной базе "Бондстил", сообщила во вторник пресс-служба Сухопутных войск США в Европе.

Причина смерти не уточняется. В связи с кончиной военнослужащего начато расследование.

Сообщается, что 21-летний солдат Роберт Джонс из Вейла (Аризона) с апреля 2016 года служил в составе 18-й бригады военной полиции и отвечал за подготовку служебных собак.

Международный военный контингент был введен в Косово после 78-дневных бомбардировок Сербии странами НАТО. Североатлантический альянс вмешался в косовский вооруженный конфликт 1998-1999 годов на стороне местных албанцев (90-95% населения), добивавшихся независимости от Сербии.

Ранее сообщалось, что во Львове умер 21-летний военнослужащий Вооруженных сил США, который находился в составе миссии военных инструкторов в Международном центре миротворчества и безопасности.