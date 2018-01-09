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    Американский военный скончался в Косово

    (обновлено: )104
    По информации пресс-службы Сухопутных войск США в Европе, умерший 21-летний солдат Роберт Джонс из Вейла (Аризона) с апреля 2016 года служил в составе 18-й бригады военной полиции и отвечал за подготовку служебных собак.
    Военнослужащий армии США. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Американский военнослужащий из контингента в Косово скончался в минувшую субботу на военной базе "Бондстил", сообщила во вторник пресс-служба Сухопутных войск США в Европе.

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    Причина смерти не уточняется. В связи с кончиной военнослужащего начато расследование.

    Сообщается, что 21-летний солдат Роберт Джонс из Вейла (Аризона) с апреля 2016 года служил в составе 18-й бригады военной полиции и отвечал за подготовку служебных собак.

    Международный военный контингент был введен в Косово после 78-дневных бомбардировок Сербии странами НАТО. Североатлантический альянс вмешался в косовский вооруженный конфликт 1998-1999 годов на стороне местных албанцев (90-95% населения), добивавшихся независимости от Сербии.

    Ранее сообщалось, что во Львове умер 21-летний военнослужащий Вооруженных сил США, который находился в составе миссии военных инструкторов в Международном центре миротворчества и безопасности.

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