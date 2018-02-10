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    Культура

    В Лас-Вегасе скончался один из "пионеров" хип-хопа

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    Кевин Смит выступал на вечеринках в Бронксе в конце 1970-х годов, а в 1980-х записал такие хиты, как Amityville (The House on the Hill), Do the Right Thing и You’ve Gotta Believe.
    Кевин Смит, выступавший под псевдонимом Lovebug Starski
    @KarenCivil

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В Лас-Вегасе в возрасте 57 лет скончался один из основателей хип-хопа рэпер Кевин Смит, выступавший под псевдонимом Lovebug Starski. Об этом сообщает National Public Radio со ссылкой на менеджера артиста.

    Артист умер в результате сердечного приступа.

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    Смит выступал на вечеринках в Бронксе в конце 1970-х годов, а в 1980-х записал такие хиты, как Amityville (The House on the Hill), Do the Right Thing и You’ve Gotta Believe.

    Считается, что именно Смиту принадлежит авторство слова "хип-хоп", которое позднее стало названием музыкального жанра. Предположительно, он использовал их, когда читал рэп для призванного на военную службу друга: слова hip, hop применяются в армии США во время маршировки. 

    На днях сообщалось, что в США скончался один из основоположников современного интернета

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