В Лас-Вегасе скончался один из "пионеров" хип-хопа

40

Кевин Смит выступал на вечеринках в Бронксе в конце 1970-х годов, а в 1980-х записал такие хиты, как Amityville (The House on the Hill), Do the Right Thing и You’ve Gotta Believe.