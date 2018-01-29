В Киеве скончался второй пострадавший при кровавых разборках охранных фирм

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Киеве умер второй раненый в перестрелке возле метро "Берестейская" мужчина.

Напомним, 29 января на улице Лагерная произошла перестрелка, в ходе которой пострадали трое мужчин. Один из них умер прямо на месте ЧП — на пороге игорного заведения. Позднее был задержан один из участников вооруженного конфликта.

"Второй раненый, который получил огнестрельное ранение в живот, умер в карете скорой помощи", — сообщает Лига со ссылкой на источник в силовых структурах столицы.

По информации агентства, оба погибших были сотрудниками одного из частных охранных агентств.

По последним данным, задержанный оказался ранее судимым за кражи сотрудником охранной фирмы. Он уроженец Винницкой области.