Легенда Зала славы рок-н-ролла. Скончался экс-солист The Temptations

Согласно сообщению, он умер в больнице в Чикаго, причиной смерти послужили осложнения после болезни.

Позже семья музыканта уточнила, что речь о менингите.

Дэннис Эдвардс родился 3 февраля 1943 года в Алабаме. Он наиболее известен как солист основанной в 1960 году группы "The Temptations", которая исполняла песни в жанрах соул, ритм-н-блюз, поп и диско.

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Музыкант дважды вместе со своими коллегами был удостоен премии "Грэмми" за песни Papa was a Rollin’ Stone (в 1968 году), а также Cloud Nine (в 1971 году). Еще две песни группы достигали первого места в рейтинге журнала Billboard.

В 1989 году Эдвардс был включен в Зал славы рок-н-ролла.