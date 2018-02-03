наверх
03.02.201813:57
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Легенда Зала славы рок-н-ролла. Скончался экс-солист The Temptations

    (обновлено: )67
    В США на 75-м году жизни скончался бывший вокалист группы The Temptations Дэннис Эдвардс, сообщает Reuters со ссылкой на менеджера музыканта.
    Видео DennisEdwardsVEVO на Youtube

    Согласно сообщению, он умер в больнице в Чикаго, причиной смерти послужили осложнения после болезни.

    Позже семья музыканта уточнила, что речь о менингите.

    Дэннис Эдвардс родился 3 февраля 1943 года в Алабаме. Он наиболее известен как солист основанной в 1960 году группы "The Temptations", которая исполняла песни в жанрах соул, ритм-н-блюз, поп и диско.

    Смотрите также: Умер Михаил Державин: его лучшие номера в дуэте с Александром Ширвиндтом

    Музыкант дважды вместе со своими коллегами был удостоен премии "Грэмми" за песни Papa was a Rollin’ Stone (в 1968 году), а также Cloud Nine (в 1971 году). Еще две песни группы достигали первого места в рейтинге журнала Billboard.

    В 1989 году Эдвардс был включен в Зал славы рок-н-ролла.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Ситуация у Десятинного монастыря. Видео
    Националистический радикализм крепчает
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Флаг Канады
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Петр Порошенко
    Украина клянчит новый транш у МВФ