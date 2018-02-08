Скончался один из основоположников современного интернета

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Один из основоположников современного интернета, основатель американской неправительственной организации Electronic Frontier Foundation, которая занимается защитой прав в киберпространстве, американец Джон Перри Барлоу скончался в возрасте 70 лет, сообщила компания.

"Сегодня интернет потерял своего героя. EFF (Electronic Frontier Foundation) скорбит об уходе своего мудрого сооснователя Джона Перри Барлоу", — говорится в сообщении на странице организации в Facebook. Как отмечает компания, Барлоу ушел из жизни во сне.

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По данным EFF, "без преувеличения можно сказать, что основные сегменты интернета, которые мы все сегодня знаем и любим, существуют и развиваются благодаря руководству и видению Барлоу".

Барлоу стоял у истоков создания в 1990 году правозащитной организации Electronic Frontier Foundation, которая отстаивает права пользователей электронных средств связи. Кроме того, он известен благодаря письменным работам, посвященным интернету. В 70-х в соавторстве с гитаристом Бобом Вейром Барлоу также написал несколько песен для американской рок-группы Grateful Dead.

Ранее сообщалось, что в США скончалась известная писательница-фантаст Урсула Крёбер Ле Гуин.