В Великобритании скончался известный рок-музыкант

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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Вокалист и лидер британской постпанк-группы The Fall Марк Эдвард Смит скончался в своем доме в возрасте 60 лет, сообщает музыкальный журнал New Musical Express со ссылкой на менеджера коллектива.

"С прискорбием сообщаем об уходе из жизни Марка Э. Смита. Он скончался сегодня утром в своем доме", — цитирует издание заявление менеджера группы Пэм Вандер. По ее словам, в ближайшие дни группа выпустит более подробное сообщение по этому поводу.

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Британская постпанк-группа The Fall была основана Смитом в 1976 году в Манчестере. За более чем 40-летнюю историю коллектив выпустил более 30 студийных альбомов. Наибольшую известность группа приобрела в 1980-х годах.

Ранее сообщалось, что Элтон Джон объявил об уходе со сцены.