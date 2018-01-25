Скончалась Людмила Сенчина, родом из Николаевской области

РИА Новости Украина

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в четверг в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни. Коллеги по эстраде и политики называют смерть Сенчиной невосполнимой утратой и вспоминают ее как талантливую артистку, искреннего и светлого человека.

О смерти певицы сообщил РИА Новости ее продюсер Владимир Андреев.

"Людмила Петровна скончалась сегодня утром в больнице. Она болела", — сказал Андреев.

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Людмила Сенчина (урожденная Се́нчин) родилась 13 декабря 1950 в селе Кудрявцы (ныне Кудрявское) Николаевской области, Украины. Советская и российская певица и актриса. Народная артистка Российской Федерации (2002). Заслуженная артистка Украины (2003).

По словам Сенчиной, при регистрации отец указал в документах дату рождения 13 января 1948 года. Мать — Сара Алексеевна Федорец, сельская учительница. Отец — Петр Маркович Сенчин, культпросветработник, директор дома культуры. Он вырос в цыганском таборе, расположенном в том же селе, где проживала мать певицы, в семье молдавского цыгана Марко и его жены Ханы, молдаванки.

По словам певицы, молдавская фамилия ее отца не склонялась, поэтому в документах она была записана как Людмила Петровна Сенчин. Позднее она взяла фамилию первого мужа Тимошина, а после развода вернула девичью фамилию, официально добавив уже привычное к тому времени окончание.

Когда Сенчиной исполнилось десять лет, ее отца пригласили работать в Кривой Рог. За все годы школьной учебы Людмила ни разу не изменила своей привязанности — художественной самодеятельности. Окончив десятилетку в средней школе № 95, Людмила поехала учиться в Ленинград.

В 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году по окончании училища приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии.

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Широкую известность Людмиле Сенчиной принесло участие в телепрограмме "Голубой огонек" (1970 год) с песней "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника, определившей сценический имидж и исполнительскую манеру певицы. Основу ее репертуара составляли песни советских композиторов: "Добрая сказка" Александры Пахмутовой (слова Николая Добронравова), "Колыбельная" Матвея Блантера (слова Михаила Исаковского), "Зов синевы" Андрея Петрова (слова Татьяны Калининой), "Целую ночь соловей нам насвистывал…" Вениамина Баснера (из телефильма "Дни Турбиных", слова Михаила Матусовского), "Черемуха" Валерия Гаврилина.

В конце 1970-х — начале 1980-х годов Сенчина неоднократно становилась лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года".

За все время карьеры Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов, а также отдельный сборник из песен разных лет, не вошедших в другие альбомы: "Поет Людмила Сенчина" (1974), "Людмила Сенчина" (1981), "Любовь и разлука 1" (1983), "Любовь и разлука 2" (1984), "Золушка" (2001), "Любовное настроение" (2004), "А любовь смеется и поет" (2006), "Хоть поверьте, хоть проверьте" (2008).

В 1986 году вместе с известным советским и российским саксофонистом Валерием Пресняковым, группой Стаса Намина и певцом Джоном Денвером участвовала в советско-американском музыкальном спектакле "Дитя мира", показанном в 1986 году в США.

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Людмила Сенчина снималась в фильмах "Волшебная сила искусства" (1970), "Шельменко-денщик" (1971), "После ярмарки" (1972), "Поет Людмила Сенчина" (1976, фильм-концерт Ленинградского телевидения), "Вооружен и очень опасен" (1978), "Голубые города" (1985).

Певец Лев Лещенко вспоминает Людмилу Сенчину как искреннего и душевного человека с большим творческим диапазоном.

"Я очень глубоко опечален, потому что с Людой мы прошли большую жизнь, вместе около сорока лет, и, конечно, это потеря для нашего эстрадного искусства, вообще для искусства, потому что она была человеком большого творческого диапазона. Она работала в оперетте, снималась в кино, озвучивала фильмы, пела песни, и я неоднократно был с ней в поездках и за рубежом, и в России", — сказал Лещенко.

Комсомольская правда Людмила Сенчина в молодости. Архивное фото

По его словам, Сенчина была удивительно ярким, неповторимым человеком, очень искренним и душевным, и это проецировалось на ее творчество.

"Утрата очень большая, скорбь и печаль для всех ее родных. Единственным утешением будет то, что ее голос еще будет долго звучать в нашей памяти", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент находится в Санкт-Петербурге и надеется, что у него будет возможность проститься с певицей.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон считает, что таких оригинальных певиц, как Людмила Сенчина, сейчас не увидишь на эстраде.

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"Золушка покинула нас. Замечательная певица, которая подарила нам много красивых песен. Очень жаль, подобных ей у нас на эстраде сегодня нет. Много певиц, хороших, привлекательных, но такой оригинальной, как Людмила, к сожалению, нет. Очень жаль…" — сказал Кобзон.

Уход певицы Людмилы Сенчиной является большой утратой, его ничто не предвещало, сказала народная артистка СССР Эдита Пьеха.

"К сожалению, мир так устроен, что время от времени забирает к себе людей, которым еще можно было долго жить. Уход Людочки Сенчиной — тот случай. Почему она, светлый лучик, красивый человек с ангельским голосом, почему такая певица ушла рано? Могла еще жить и жить, петь и петь для нас свои роскошные песни. Последняя наша встреча произошла 31 июля в Октябрьском зале, у нее были сияющие глаза и неповторимая улыбка. Ничто не предвещало, что ее скоро не будет", — сказала певица.

Министр культуры Владимир Мединский назвал Людмилу Сенчину душевно щедрой и обаятельной женщиной, которая дарила свой самобытный талант без остатка.

"Большой утратой для отечественной культуры стала кончина популярной певицы, народной артистки России Людмилы Сенчиной. Душевно щедрая, женственная и обаятельная, она посвятила свою жизнь высокой цели — служению искусству и людям. Людмила Петровна прошла насыщенный путь, ее прекрасный голос и неповторимая манера исполнения были хорошо знакомы жителям нашей страны, поклонникам эстрадной песни", - говорится в телеграмме от имени российского министра.

По словам Мединского, Сенчина дарила свой самобытный талант без остатка, заряжала слушателей положительными эмоциями, восхищала преданностью сцене.