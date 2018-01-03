Практика запрета интернет-сайтов пагубна — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Запрещенных в Украине сайтов становится больше. После нового года Мининформполитики планирует опубликовать дополнения в список ресурсов, которые угрожают информационной безопасности Украины.

Пока этим спискам присвоен гриф "для служебного пользования". Секретность из файла снимут для рассмотрения и обсуждения экспертным советом при ведомстве. После этого с обновленным перечнем сайтов можно будет ознакомиться уже на сайте министерства.

Между тем Министерство образования поручило ограничить доступ к доменным зонам ".ru" — латиницей и кириллицей высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении. Это должно не допустить нанесения "вреда интересам Украины в информационной безопасности".

Стоит напомнить, указом от 15 мая Петр Порошенко ввел запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователей сети интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "Вконтакте", "Одноклассники", а также сервисов "Яндекса".

Чего мы достигнем запретами сайтов, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель правления Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

В цілому якщо говорити про обмеження користування російськими сайтами, яке було введено 16 травня, що можна сказати про результати цього обмеження?

— Так, це був наказ, який ввів в дію рішення РНБО. Обмеження зберігається, воно існує і оператори, провайдери в тих або інших своїх розуміннях повинні виконувати технічне обмеження.

Тобто ніяких проблем з цим немає?

— На це таки потрібні страшні мільйони. Але мова йшла не про стовідсоткове блокування, тобто доступу до цих ресурсів, а якесь технічне обмеження доступу до цих технічних ресурсів. Так, оператори це виконали в рамках свого розуміння і вони більш менш якось працюють і існують.

Інтернет-ландшафт український змінився якимось чином після цієї заборони?

— Я б не казав, що цих сайтів масово не стало, десь вони просіли на 30-40%,

Тобто решта 60% користувачів спокійно обходять ці заборони і користуються?

— Вони не те що обходять ці заборони. Так, існують технічні методи, завдяки яким можна отримувати доступ до тих сайтів, які їм потрібні.

Ці російські ресурси робили якісь спроби зайти в Україну?

— Ні. В лоб вони так не робили. Єдине, що компанія "Яндекс" все ж таки була розміщена на "Амазоні". А так, як у нас немає напрацьованих моделей щодо ефективного блокування, то, як провайдера блокувати його за ІР-адресами, як інколи наполягають спецслужби, то ми можемо заблокувати, наприклад, весь американський сегмент доступу до мережі інтернет.

Ця друга хвиля обмежень, про яку вже з’явились чутки. Ми можемо припустити, які сайти можуть там опинитись?

— Я бачив цей список, до речі, це ініціатива СБУ, але це ініціатива саме щодо обмеження і блокування доступу на ті сайти, на яких розповсюджується пропаганда щодо підриву устоїв держави Україна. Таке і раніше було, до речі, але там не йдеться про заборону чогось такого масового з точки зору масових сайтів, на які масово ходять українці та інші.

Тобто це окремі інтернет-видання, блоги?

— Так. Це і раніше було, до речі.

Які сфери найбільш шкідливі для нашого інформаційного здоров’я?

— Я вважаю, що найбільш шкідливе – це заборона, тому що якщо ми виключно працюємо методами заборони, а не враховуємо методи пропаганди, то ми самі себе можемо загнати в інформаційний вакуум, в якому залишимось і будемо деградувати в подальшому. Тобто населенню потрібно все ж таки надавати пропаганду. Тобто виключно гаслами щодо патріотизму забороняти зараз в 21 столітті – це не зовсім ефективно пропрацює. Тому потрібно, щоб працювала машина, яка робить досить якісну пропагандистську інформацію для того, щоб населення розуміло, для чого обмежується доступ до цих ресурсів. І не тільки з точки зору, що це російський ресурс і що там щось кажуть погано про Україну, а досить ширше казати про цей спектр заборон, щоб, дійсно, громадяни розуміли. Тому що більшість громадян розуміє, на жаль, на своєму, досить примітивному рівні — у них були там якісь фотографії, вони спілкувались з якимись своїми друзями, до речі, за територією України і вони взагалі не цікавились політикою і, може, взагалі не цікавляться. Їх відрізали від цього простору, вони не зрозуміли, чому їх відрізали, тому що їм не розповіли про це, вони ніде про це не прочитали, їм не дали замінник якийсь. Вони почали обходити блокування і це робить іншу хвилю того суспільства, яке вже в подальшому буде обходити всі ті блокування. Я взагалі проти любого технічного блокування в мережі інтернет.

Ранее эксперт института массовой информации Роман Кабачий заявил, что запретом некоторых сайтов власти Украины сделали им рекламу.

А политолог Николай Давидюк отметил, что запретом сайтов РФ Порошенко готовит управляемое медиа-пространство.