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    Парень скончался у входа в игровые автоматы во Львове

    (обновлено: )66
    По данным депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, трагедия произошла в ночь на пятницу на улице Городецкой возле одного из игровых заведений.
    Во Львове скончался молодой мужчина
    Facebook Igor Zinkevych

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Во Львове при невыясненных обстоятельствах скончался молодой мужчина, вышедший из игрового заведения, сообщил депутат Львовского городского совета, активист Игорь Зинкевич. 

    "Ул. Городецкая. У Магнуса. Со слов свидетелей: парень вышел из игровых аппаратов и умер у входа. На место происшествия вызвана скорая, СОГ, полиция, причины смерти устанавливаются", — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

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    По его данным, трагедия произошла менее часа назад. 

    На днях сообщалось о массовом отравлении пиццей во Львове. 

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