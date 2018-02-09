Парень скончался у входа в игровые автоматы во Львове

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Во Львове при невыясненных обстоятельствах скончался молодой мужчина, вышедший из игрового заведения, сообщил депутат Львовского городского совета, активист Игорь Зинкевич.

"Ул. Городецкая. У Магнуса. Со слов свидетелей: парень вышел из игровых аппаратов и умер у входа. На место происшествия вызвана скорая, СОГ, полиция, причины смерти устанавливаются", — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

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По его данным, трагедия произошла менее часа назад.

На днях сообщалось о массовом отравлении пиццей во Львове.