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    Культура

    Продюсер "Голодных игр" и "Звездных войн" скончалась в США

    (обновлено: )12811
    На счету Элисон Шермур работа с такими фильмами, как Голодные игры", "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Американский пирог", "Эрин Брокович" и киносаги о Джеймсе Борне.
    Кинопродюсер Элисон Шермур скончалась в США
    Фото Соцпортал

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Продюсер фильмов "Голодные игры" и "Изгой-один. Звёздные войны: Истории" Эллисон Шермур скончалась на 55-м году жизни, сообщает издание Variety.

    По информации издания, женщина скончалась в пятницу от осложнений, вызванных раком легких. В момент смерти она находилось в медицинском центре UCLA в Лос-Анжелесе.

    Шермур продюсировала такие популярные картины, как "Голодные игры" (первая и вторая части), "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", готовящийся к выходу на экраны фильм "Соло. Звездные войны: Истории".

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    Также она участвовала в выпуске фильмов "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Американский пирог", "Эрин Брокович" и киносаги о Джеймсе Борне.

    Ранее сообщалось, что американский рэп-исполнитель Деррик Коулман, известный под псевдонимом Фредо Сантана, умер в возрасте 27 лет.

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