Продюсер "Голодных игр" и "Звездных войн" скончалась в США

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Продюсер фильмов "Голодные игры" и "Изгой-один. Звёздные войны: Истории" Эллисон Шермур скончалась на 55-м году жизни, сообщает издание Variety.

По информации издания, женщина скончалась в пятницу от осложнений, вызванных раком легких. В момент смерти она находилось в медицинском центре UCLA в Лос-Анжелесе.

Шермур продюсировала такие популярные картины, как "Голодные игры" (первая и вторая части), "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", готовящийся к выходу на экраны фильм "Соло. Звездные войны: Истории".

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Также она участвовала в выпуске фильмов "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Американский пирог", "Эрин Брокович" и киносаги о Джеймсе Борне.

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