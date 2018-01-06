В США скончался легендарный астронавт, побывавший на Луне

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Американский астронавт Джон Янг, побывавший на Луне и командовавший первым полетом космического шаттла, скончался на 88-м году жизни, сообщило в субботу НАСА.

"Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Янг дважды летал к Луне, он ходил по ее поверхности и участвовал в первой миссии шаттла", — говорится в заявлении аэрокосмического агентства в Twitter.

We remember our most experienced astronaut, John Young.



“Today, NASA and the world have lost a pioneer." Full statement from our Acting Administrator Robert Lightfoot on the passing of Young: https://t.co/WI6BDpbQ7e pic.twitter.com/WeRxkBGAZB — NASA (@NASA) 6 января 2018 г.

Всего Янг побывал в космосе шесть раз: на космических кораблях "Джемини", "Аполлон" и на космическом челноке "Колумбия". Астронавт служил в НАСА 42 года — дольше всех в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что астронавт Брюс Маккэндлесс, совершивший первый в истории человечества выход в открытый космос без страховки, скончался в возрасте 80 лет в США.