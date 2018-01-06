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    В США скончался легендарный астронавт, побывавший на Луне

    (обновлено: )19302
    Всего Джон Янг побывал в космосе шесть раз: на космических кораблях "Джемини", "Аполлон" и на космическом челноке "Колумбия". Астронавт служил в НАСА 42 года - дольше всех в ведомстве.
    Джон Янг на Луне
    @nasa

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Американский астронавт Джон Янг, побывавший на Луне и командовавший первым полетом космического шаттла, скончался на 88-м году жизни, сообщило в субботу НАСА.

    "Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Янг дважды летал к Луне, он ходил по ее поверхности и участвовал в первой миссии шаттла", — говорится в заявлении аэрокосмического агентства в Twitter.

    Всего Янг побывал в космосе шесть раз: на космических кораблях "Джемини", "Аполлон" и на космическом челноке "Колумбия". Астронавт служил в НАСА 42 года — дольше всех в ведомстве.

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    Ранее сообщалось, что астронавт Брюс Маккэндлесс, совершивший первый в истории человечества выход в открытый космос без страховки, скончался в возрасте 80 лет в США.

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