Скончался знаменитый артист Михаил Державин

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Народный артист России, старейший ведущий актер театра сатиры Михаил Державин скончался в среду на 82-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре.

"После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин", — сказал представитель театра.

О дате прощания и похорон будет известно позже.

Справка

Михаил Державин родился в семье народного артиста РСФСР, одного из ведущих актёров Театра им. Вахтангова Михаила Степановича Державина и Ираиды Ивановны Державиной.

В 1954 году Михаил Державин поступил в Театральное училище им. Щукина, после окончания которого с 1959 года работал в Московском театре им. Ленинского комсомола.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Михаил Державин и Анатолий Папанов в спектакле "Последний парад"

В 1967 году перешёл в Театр на Малой Бронной, а с 1968 года и по настоящее время работает в Московском театре сатиры.

Был другом и постоянным партнером по эстрадным номерам Александра Ширвиндта с 1957 года. В середине 1980-х они вместе вели телевизионную программу "Утренняя почта", а с 2013 ведут "Хочу знать".

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На счету Михаила Державина более 55 ролей в театре и 30 — в кинематографе.

Актер был трижды женат. Его первой супругой стала дочь Аркадия Райкина — Екатерина, вторая жена Державина — дочь советского маршала Семена Буденного. В третий раз актер женился на певице Роксане Бабаян.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Актер Михаил Державин с супругой Роксаной Бабаян

От второго брака у Державина есть дочь Мария, которая родила ему двух внуков.