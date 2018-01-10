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    Культура

    Скончался знаменитый артист Михаил Державин

    (обновлено: )2940012
    Представитель российского театра сатиры, где служил Михаил Державин, сообщил, что артист скончался после продолжительной болезни.
    Юбилейный вечер М. М. Державина Любимый МихМих! Тебе 80!
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Народный артист России, старейший ведущий актер театра сатиры Михаил Державин скончался в среду на 82-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре.

    "После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин", — сказал представитель театра.

    О дате прощания и похорон будет известно позже.

    Справка

    Михаил Державин родился в семье народного артиста РСФСР, одного из ведущих актёров Театра им. Вахтангова Михаила Степановича Державина и Ираиды Ивановны Державиной.

    В 1954 году Михаил Державин поступил в Театральное училище им. Щукина, после окончания которого с 1959 года работал в Московском театре им. Ленинского комсомола.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Державин и Анатолий Папанов в спектакле "Последний парад"

    В 1967 году перешёл в Театр на Малой Бронной, а с 1968 года и по настоящее время работает в Московском театре сатиры.

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    Юбилейный вечер М. М. Державина "Любимый МихМих! Тебе 80!"

    Был другом и постоянным партнером по эстрадным номерам Александра Ширвиндта с 1957 года. В середине 1980-х они вместе вели телевизионную программу "Утренняя почта", а с 2013 ведут "Хочу знать".

    Смотрите также: Лучшие номера Михаила Державина в дуэте с Александром Ширвиндтом

    На счету Михаила Державина более 55 ролей в театре и 30 — в кинематографе.

    Актер был трижды женат. Его первой супругой стала дочь Аркадия Райкина — Екатерина, вторая жена Державина — дочь советского маршала Семена Буденного. В третий раз актер женился на певице Роксане Бабаян.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер Михаил Державин с супругой Роксаной Бабаян

    От второго брака у Державина есть дочь Мария, которая родила ему двух внуков.

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