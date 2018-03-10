Прощание с выдающимся сатирическим и драматическим актером Михаилом Державиным пойдет в понедельник в Театре сатиры в Москве. Спустя час начнется гражданская панихида, его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Знаменитый актер Михаил Державин ушел из жизни после продолжительной болезни на 82-м году жизни. На сцене театра и в кино он играл вместе с рядом известных актеров, многие из которых были его друзьями.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Знаменитый актер Михаил Державин ушел из жизни после продолжительной болезни на 82-м году жизни. На сцене театра и в кино он играл вместе с рядом известных актеров, многие из которых были его друзьями.
Знаменитый актер Михаил Державин ушел из жизни после продолжительной болезни на 82-м году жизни. На сцене театра и в кино он играл вместе с рядом известных актеров, многие из которых были его друзьями.