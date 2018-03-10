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    Михаил Державин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным
    Звезды и простые люди. В Москве прощаются с Михаилом Державиным 
    12:07 15.01.2018
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    В Москве в Театре сатиры проходит прощание с народным артистом России Михаилом Державиным. С любимым артистом миллионов пришли простится как известные россияне, так и сотни простых людей.
    Прощание с актером Михаилом Державиным проходит в Москве. Видео
    В Москве попрощались с актером Михаилом Державиным 
    10:31 15.01.2018
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    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным началось в понедельник в Театре сатиры в Москве. Державин ушел из жизни 10 января на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
    Цветы в театре Сатиры в память о Михаиле Державине
    В понедельник простятся с актером Михаилом Державиным
    00:57 15.01.2018
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    Прощание с выдающимся сатирическим и драматическим актером Михаилом Державиным пойдет в понедельник в Театре сатиры в Москве. Спустя час начнется гражданская панихида, его похоронят на Новодевичьем кладбище.
    Актер Михаил Державин с супругой Роксаной Бабаян
    Вдова Державина назвала причину смерти актера
    15:09 10.01.2018
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    Вдова Михаила Державина Роксана Бабаян сообщила, что актер болел давно, летом 2017 года он перенес инфаркт, в последнее время Державин лечился в военном госпитале.
    Бенефис народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта
    Михаил Державин: яркие кадры из жизни знаменитого артиста 
    10:59 10.01.2018
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    Знаменитый актер Михаил Державин ушел из жизни после продолжительной болезни на 82-м году жизни. На сцене театра и в кино он играл вместе с рядом известных актеров, многие из которых были его друзьями.
    Сбор труппы Московского академического театра Сатиры
    Михаил Державин. Справка
    10:05 10.01.2018
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    Широкая известность к Михаилу Державину пришла благодаря роли пана ведущего в советской телевизионной юмористической передаче "Кабачок 13 стульев".
    Лучшие номера Михаила Державина и Александра Ширвиндта
    Умер Михаил Державин: его лучшие номера в дуэте с Александром Ширвиндтом 
    09:24 10.01.2018
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    Покойный артист театра и кино Михаил Державин прославился своими телевизионными выступлениями в дуэте с Александром Ширвиндтом.
    Юбилейный вечер М. М. Державина Любимый МихМих! Тебе 80!
    Скончался знаменитый артист Михаил Державин
    08:38 10.01.2018
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    Представитель российского театра сатиры, где служил Михаил Державин, сообщил, что артист скончался после продолжительной болезни.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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