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    Культура

    Актер Майкл Дуглас впервые стал дедушкой

    (обновлено: )125
    Старший сын знаменитого актера спустя год после выхода из тюрьмы стал отцом. У Майкла Дугласа родилась внучка.
    Актер Майкл Дуглас
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Звезда Голливуда актер Майкл Дуглас в свои 73 года впервые стал дедушкой.

    Кирк Дуглас с женой
    AFP PHOTO / Frederic J. BROWN
    Актеру Кирку Дугласу - 100 лет

    Девочка родилась у старшего сына Дугласа — Кэмерона, который ранее оказался в центре скандала в связи с тюремным заключением и лечением от наркотической зависимости.

    Спустя год после выхода из тюрьмы у Кэмерона Дугласа и его девушки Вивьен Табс родилась дочь. О матери ребенка известно, что она родом из Бразилии и работает инструктором по йоге.

    "Сегодня я был причастен к чуду, когда мою девочку познакомили с миром благодаря красивому воину Амазонки… Я так горжусь тобой", — так Кэмерон Дуглас описал рождение ребенка в своей семье.

    Напомним, что Дуглас-младший, сыгравший единственную роль в ленте "Семейные ценности" вместе с отцом и дедом Кирком Дугласом, в 2010 году был приговорен к пяти годам заключения за хранение и распространение метамфетамина, и уже в тюрьме получил добавочный срок в 4 с половиной года за хранение наркотиков.

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