Актер Майкл Дуглас впервые стал дедушкой

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Звезда Голливуда актер Майкл Дуглас в свои 73 года впервые стал дедушкой.

Девочка родилась у старшего сына Дугласа — Кэмерона, который ранее оказался в центре скандала в связи с тюремным заключением и лечением от наркотической зависимости.

Спустя год после выхода из тюрьмы у Кэмерона Дугласа и его девушки Вивьен Табс родилась дочь. О матери ребенка известно, что она родом из Бразилии и работает инструктором по йоге.

"Сегодня я был причастен к чуду, когда мою девочку познакомили с миром благодаря красивому воину Амазонки… Я так горжусь тобой", — так Кэмерон Дуглас описал рождение ребенка в своей семье.

Напомним, что Дуглас-младший, сыгравший единственную роль в ленте "Семейные ценности" вместе с отцом и дедом Кирком Дугласом, в 2010 году был приговорен к пяти годам заключения за хранение и распространение метамфетамина, и уже в тюрьме получил добавочный срок в 4 с половиной года за хранение наркотиков.