СМИ сообщили об ухудшении состояния актера Табакова

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина.РЕН ТВ.
По данным СМИ, актера вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сообщается, что у Табакова понижено артериальное давление. Нормальный уровень давления медики поддерживают с помощью лекарств.
Состояние актера оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что актеру стало лучше.
Напомним, Табакова госпитализировали 27 ноября. Его поместили в реанимацию и экстренно прооперировали, чтобы ввести трахеостомическую трубку и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.