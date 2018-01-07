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    Культура

    СМИ сообщили об ухудшении состояния актера Табакова

    (обновлено: )40902
    Сообщается, что у Табакова понижено артериальное давление. Нормальный уровень давления медики поддерживают с помощью лекарств. Состояние актера оценивается как тяжелое.
    Олег Табаков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина.

    Американский актер Том Ленк троллит знаменитостей
    instagram.com/tommylenk
    Как две капли. Известный актер троллит знаменитостей
    Состояние актера Олега Табакова после некоторого улучшения снова ухудшилось, сообщает РЕН ТВ.

    По данным СМИ, актера вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Сообщается, что у Табакова понижено артериальное давление. Нормальный уровень давления медики поддерживают с помощью лекарств.

    Состояние актера оценивается как тяжелое.

    Ранее сообщалось, что актеру стало лучше.

    Напомним, Табакова госпитализировали 27 ноября. Его поместили в реанимацию и экстренно прооперировали, чтобы ввести трахеостомическую трубку и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

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