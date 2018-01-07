СМИ сообщили об ухудшении состояния актера Табакова

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина.

Состояние актера Олега Табакова после некоторого улучшения снова ухудшилось, сообщает РЕН ТВ

По данным СМИ, актера вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что у Табакова понижено артериальное давление. Нормальный уровень давления медики поддерживают с помощью лекарств.

Состояние актера оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что актеру стало лучше.

Напомним, Табакова госпитализировали 27 ноября. Его поместили в реанимацию и экстренно прооперировали, чтобы ввести трахеостомическую трубку и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.