наверх
27.12.201719:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Умер актер из "Звездных войн"

    (обновлено: )119
    Американский актер Элфи Кертис скончался в США в возрасте 87 лет. Он исполнил роль второго плана в фильме "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда".
    Американский актер Элфи Кертис. Кадр из фильма Звездные войны
    © 20th Century Fox Film Corporation (1977)

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Американский актер Элфи Кертис, исполнивший роль второго плана в фильме "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", умер в США в возрасте 87 лет, сообщает The Hollywood Reporter.

    Кертис сыграл в картине персонажа по имени доктор Эвазан, который устраивает драку в кантине с главным героем Люком Скайуокером. Фильм вышел на экраны в 1977 году.

    Смотрите также: Вышел международный трейлер нового эпизода "Звездных войн"

    Исполнитель роли Скайуокера Марк Хэмилл выразил соболезнования в связи с кончиной Кертиса в Twitter.

    "Элфи Кертис сделал сцену в кантине в Мос-Эйсли — одну из самых памятных в моей карьере — еще более яркой. Насколько ужасающим был его персонаж, настолько же веселым, добрым, настоящим джентльменом он был в жизни. Спасибо, Элф, тебя будет не хватать", — написал актер.

    twitter.com/HamillHimself

    Помимо "Звездных войн", Кертис появлялся на экране в фильме "Человек-слон", мини-сериале "Утраченные империи", телесериалах "Чисто английское убийство, "Q.E.D" и других.

    Ранее на 61-м году скончалась актриса Кэрри Фишер, сыгравшая Лею в "Звездных войнах". Причиной стал сердечный приступ: актриса почувствовала себя плохо во время перелёта из Лондона в Лос-Анджелес.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Медведчук Виктор
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Гривны
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Анастасия Деева
    Громкие отставки и назначения в Украине