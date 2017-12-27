Умер актер из "Звездных войн"

© 20th Century Fox Film Corporation (1977)

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Американский актер Элфи Кертис, исполнивший роль второго плана в фильме "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", умер в США в возрасте 87 лет, сообщает The Hollywood Reporter.

Кертис сыграл в картине персонажа по имени доктор Эвазан, который устраивает драку в кантине с главным героем Люком Скайуокером. Фильм вышел на экраны в 1977 году.

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Исполнитель роли Скайуокера Марк Хэмилл выразил соболезнования в связи с кончиной Кертиса в Twitter.

"Элфи Кертис сделал сцену в кантине в Мос-Эйсли — одну из самых памятных в моей карьере — еще более яркой. Насколько ужасающим был его персонаж, настолько же веселым, добрым, настоящим джентльменом он был в жизни. Спасибо, Элф, тебя будет не хватать", — написал актер.

twitter.com/HamillHimself

Помимо "Звездных войн", Кертис появлялся на экране в фильме "Человек-слон", мини-сериале "Утраченные империи", телесериалах "Чисто английское убийство, "Q.E.D" и других.

Ранее на 61-м году скончалась актриса Кэрри Фишер, сыгравшая Лею в "Звездных войнах". Причиной стал сердечный приступ: актриса почувствовала себя плохо во время перелёта из Лондона в Лос-Анджелес.