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    Фотоленты

    Михаил Державин: яркие кадры из жизни знаменитого артиста

    (обновлено: )26611
    Бенефис народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта
    Сбор труппы Московского академического театра Сатиры
    Юбилейный вечер М. М. Державина Любимый МихМих! Тебе 80!
    Актер Михаил Державин с супругой Роксаной Бабаян
    Юбилейный вечер М. М. Державина Любимый МихМих! Тебе 80!
    Презентация книги А.Ширвиндта Проходные дворы биографии
    Юбилейный вечер М. М. Державина Любимый МихМих! Тебе 80!
    Спектакль Таланты и поклонники в Московском академическом театре сатиры
    Вручение кинопремии Ника Лие Ахеджаковой
    Юбилейный вечер М. М. Державина Любимый МихМих! Тебе 80!
    Юбилейный вечер М. М. Державина Любимый МихМих! Тебе 80!
    Актер Михаил Державин с супругой Роксаной Бабаян
    Михаил Державин и Анатолий Папанов в спектакле Последний парад
    Михаил Державин в фильме Лебедев против Лебедева
    Сцена из спектакля Самоубийцы
    Актеры Московского театра Сатиры и режиссер Антуан Витеза
    Бенефис народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта
    Актер Михаил Державин выступает на бенефисе народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в Театре им. Евг. Вахтангова.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сбор труппы Московского академического театра Сатиры
    Актер Михаил Державин во время традиционного сбора труппы Московского академического театра Сатиры перед началом нового театрального сезона.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юбилейный вечер М. М. Державина Любимый МихМих! Тебе 80!
    Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт и актёр Михаил Державин (справа) на своём юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер Михаил Державин с супругой Роксаной Бабаян
    Актер театра им. Вахтангова Михаил Державин с супругой - певицей Роксаной Бабаян. М. Державин получил приз в номинации "За честь и достоинство". Вручение театральной премии "Хрустальная Турандот" прошло в Третьяковской галерее.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юбилейный вечер М. М. Державина Любимый МихМих! Тебе 80!
    Актёр Михаил Державин на своём юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Презентация книги А.Ширвиндта Проходные дворы биографии
    Актер Михаил Державин во время презентации книги мемуаров Александра Ширвиндта "Проходные дворы биографии" в Международном мультимедийном пресс-центре (ММПЦ) агентства РИА Новости.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юбилейный вечер М. М. Державина Любимый МихМих! Тебе 80!
    Актёр Михаил Державин на своём юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Спектакль Таланты и поклонники в Московском академическом театре сатиры
    Помощник режиссера Мартын Прокофьич Нароков (народный артист России Михаил Державин) и мать Александры Негиной Домна Пантелеевна (народная артистка СССР Вера Васильева). Спектакль "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре сатиры.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вручение кинопремии Ника Лие Ахеджаковой
    Лия Ахеджакова получает главный приз российского кинематографа - премию "Ника" за лучшую роль второго плана. Справа - актер Михаил Державин. Центральный Дом кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юбилейный вечер М. М. Державина Любимый МихМих! Тебе 80!
    Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт и актёр Михаил Державин (справа) на своём юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юбилейный вечер М. М. Державина Любимый МихМих! Тебе 80!
    Актёр Михаил Державин на своём юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер Михаил Державин с супругой Роксаной Бабаян
    Актер театра им. Вахтангова Михаил Державин с супругой - певицей Роксаной Бабаян. М. Державин получил приз в номинации "За честь и достоинство". Вручение театральной премии "Хрустальная Турандот" прошло в Третьяковской галерее.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Державин и Анатолий Папанов в спектакле Последний парад
    Актер Михаил Державин и народный артист РСФСР Анатолий Папанов (слева направо) в спектакле по пьесе А. Штейна "Последний парад" на сцене Московского академического театра Сатиры.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Державин в фильме Лебедев против Лебедева
    Михаил Державин (на первом плане) в роли Бориса в фильме Генриха Габая "Лебедев против Лебедева".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сцена из спектакля Самоубийцы
    Сцена из спектакля Московского театра Сатиры "Самоубийцы". Режиссер – В. Плучек. В центре - Роман Ткачук, второй справа - Михаил Державин.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актеры Московского театра Сатиры и режиссер Антуан Витеза
    Актеры Московского театра Сатиры и французский режиссер Антуан Витеза (в центре). Второй слева - Михаил Державин, четвертый слева Роман Ткачук, второй справа - Зиновий Высоковский.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Актер Михаил Державин выступает на бенефисе народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в Театре им. Евг. Вахтангова.

    В Москве 10 января умер известный артист, старейший актер театра сатиры Михаил Державин. На момент смерти ему был 81 год.

    Державин после окончания Щукинского театрального училища служил в Московском театре имени Ленинского комсомола, потом некоторое время работал в Театре на Малой Бронной, а с 1967 года — в Московском академическом Театре сатиры.

    В 1970-х годах широкая известность к Михаилу Державину пришла благодаря роли пана ведущего в телевизионном "Кабачке 13 стульев". В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми".

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    Одна из наиболее запомнившихся ролей – в фильме "Трое в лодке, не считая собаки" по произведению Джерома К. Джерома, где Державин снимался вместе со своими партнерами по театральной сцене Андреем Мироновым и Александром Ширвиндтом.

    Позднее именно с Ширвиндтом они составили один из самых знаменитых юмористических дуэтов Советского союза. В середине 1980-х они также вместе вели телевизионную программу "Утренняя почта", а с 2013 ведут "Хочу знать".

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