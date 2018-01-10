Михаил Державин: яркие кадры из жизни знаменитого артиста

В Москве 10 января умер известный артист, старейший актер театра сатиры Михаил Державин. На момент смерти ему был 81 год.
Державин после окончания Щукинского театрального училища служил в Московском театре имени Ленинского комсомола, потом некоторое время работал в Театре на Малой Бронной, а с 1967 года — в Московском академическом Театре сатиры.
В 1970-х годах широкая известность к Михаилу Державину пришла благодаря роли пана ведущего в телевизионном "Кабачке 13 стульев". В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми".
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Одна из наиболее запомнившихся ролей – в фильме "Трое в лодке, не считая собаки" по произведению Джерома К. Джерома, где Державин снимался вместе со своими партнерами по театральной сцене Андреем Мироновым и Александром Ширвиндтом.
Позднее именно с Ширвиндтом они составили один из самых знаменитых юмористических дуэтов Советского союза. В середине 1980-х они также вместе вели телевизионную программу "Утренняя почта", а с 2013 ведут "Хочу знать".