Актеру Владимиру Стеклову исполняется 70 лет

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Народный артист России Владимир Стеклов отмечает в среду 70-летие.

Ниже приводится биографическая справка.

Актер театра и кино, народный артист России Владимир Александрович Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде (Казахстан).

Его детские и юношеские годы прошли в Астрахани.

В 1966 году Стеклов поступил в Астраханское театральное училище. После второго курса решил попробовать себя в столице. Он отправился поступать в ГИТИС, но потерпел неудачу. Вернулся в Астрахань, где продолжил обучение в театральном училище. По окончании училища был призван в армию.

Отслужив, вернулся к своей профессии. С 1972 года работал в Кинешемском драматическом театре им. А.Н. Островского.

В 1977-1981 годах был актером Камчатского драматического театра в Петропавловске-Камчатском.

В 1981 году его театр оказался на гастролях в Москве с постановкой "Идиота". Стеклов исполнял роль князя Мышкина. Его работа произвела впечатление на зрителей и руководителя Московского драматического театра им. К.С. Станиславского Александра Товстоногова, который пригласил Стеклова в свою труппу.

На сцене театра им. К. С. Станиславского Владимир Стеклов выступал с 1981 по 1989 год. Одна из известных его работ — роль Шарикова в спектакле по произведению Михаила Булгакова "Собачье сердце".

В 1989 году актер перешел в Театр имени Ленинского Комсомола (ныне театр "Ленком"), где проработал до 1997 года. Из сыгранных ролей зрителям запомнился Тевье-молочник в спектакле "Поминальная молитва".

В конце 1990-х годов он был занят в спектаклях в нескольких театрах — "Школа современной пьесы", театр имени Моссовета, театр Антона Чехова, "Сатирикон".

В 2000-х годах актер играл в театре "Русская антреприза Михаила Казакова" и работал художественным руководителем театра "Художественная школа".

С 2016 года — художественный руководитель Московского современного художественного театра.

В кино Владимир Стеклов дебютировал в трагической мелодраме Натальи Величко "Ураган приходит неожиданно" (1983). В психологическом детективе Инны Туманян "Соучастники"(1983) он сыграл Цыплакова, а в приключенческом фильме Владимира Грамматикова "Вера. Надежда. Любовь" (1984) — главную роль бывалого солдата Сорокина.

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Из фильмов конца 1980 х годов зрителям запомнились его роли Лопатова в эксцентрической драме Вадима Абдрашитова "Плюмбум, или Опасная игра" (1986), следователя в популярном телесериале Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!" (1987), Сени Орлова в детективе Вениамина Дормана "Разорванный круг" (1987), Бертуччио в приключенческом фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Узник замка Иф" (1988).

К концу 1980-х годов Владимир Стеклов вошел в десятку самых востребованных советских актеров; окончательно закрепила его успех главная роль в социально психологической мелодраме Николая Скуйбина "Бомж. Без определенного места жительства" (1988).

Наиболее значительные роли актера 1990-х годов — наркомвоенмор в "Повести непогашенной луны" Евгения Цымбала (1990), Жутовский в фильме "Увидеть Париж и умереть" Александра Прошкина (1992), художник в популярном телесериале "Петербургские тайны" (1994-1995).

Во время съемок в картине Юрия Кары "Приз — полет в космос" по повести Чингиза Айтматова "Тавро Кассандры" в конце 1990-х годов Владимир Стеклов успешно прошел годичное обучение по программе "космонавт-исследователь" в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, но из за недостаточного финансирования проекта в космос не полетел.

Среди ролей Стеклова 2000-х годов — Тарелкин и Копылов в сериале "Полонез Кречинского" (2007), снятом по трилогии Сухово Кобылина "Свадьба Кречинского", "Дело" и "Смерть Тарелкина". Молодым зрителям актер запомнился в роли прапорщика Кантемирова в популярном сериале "Кадетство" (2006-2007).

Среди последних работ — фильмы "Свет и тень маяка" (2014-2016), "Молодежка" (2015), "Точки опоры" (2015), "Куба" (2016), "Моя любимая свекровь-2" (2017), "Отцы" (2017) и др.

Владимир Стеклов — народный артист России (2001).

Актер женат третьим браком. Первой его супругой была актриса Людмила Мощенская. От этого брака у него дочь Агриппина Стеклова, актриса театра "Сатирикон". Второй раз Владимир Стеклов был женат на актрисе театра "Ленком" Александре Захаровой. Третья супруга — Ольга Землянова, врач-стоматолог, доктор наук. В этом браке родилась дочь Глафира.