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    Умер Михаил Державин: его лучшие номера в дуэте с Александром Ширвиндтом

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    Покойный артист театра и кино Михаил Державин прославился своими телевизионными выступлениями в дуэте с Александром Ширвиндтом.
    Виде пользователь Youtube Геннадий Курков

    В Москве скончался знаменитый актер российского театра сатиры Михаил Державин. За свою жизнь он сыграл более 50 ролей в театре и три десятка ролей в кинематографе.

    На телевидении Державин прославился выступлениями в дуэте со своим другом и коллегой по театру — Александром Ширвиндтом. Пародии и юмористические сценки, исполненные артистами, входят в классику юмора советских времен.

    Державин был постоянным партнером по эстрадным номерам Александра Ширвиндта с 1957 года. В середине 1980-х они вместе вели телевизионную программу "Утренняя почта", а с 2013 ведут "Хочу знать".

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