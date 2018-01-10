Умер Михаил Державин: его лучшие номера в дуэте с Александром Ширвиндтом

В Москве скончался знаменитый актер российского театра сатиры Михаил Державин. За свою жизнь он сыграл более 50 ролей в театре и три десятка ролей в кинематографе.

На телевидении Державин прославился выступлениями в дуэте со своим другом и коллегой по театру — Александром Ширвиндтом. Пародии и юмористические сценки, исполненные артистами, входят в классику юмора советских времен.

Державин был постоянным партнером по эстрадным номерам Александра Ширвиндта с 1957 года. В середине 1980-х они вместе вели телевизионную программу "Утренняя почта", а с 2013 ведут "Хочу знать".