Михаил Державин. Справка

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Народный артист России, старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин скончался в среду, сообщили в театре.

Ниже приводится биографическая справка.

Актер театра и кино, Народный артист России Михаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Его отец – Державин Михаил Степанович, народный артист РСФСР, был одним из ведущих актеров Театра имени Е. Вахтангова. Он умер, когда Михаилу исполнилось 15 лет. Чтобы помочь семье (мать не работала, остались еще две младшие сестры) Михаилу днем приходилось подрабатывать, десятый класс он окончил в вечерней школе.

В 1954 году он поступил в Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина.

В 1959 году, по окончании училища, его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола (ныне Ленком).

В 1967 году Михаил Державин некоторое время работал в Театре на Малой Бронной, куда в числе других актеров перешел вслед за режиссером Анатолием Эфросом.

С 1967 года Державин работал в Московском академическом Театре сатиры. Михаил Державин играл в спектаклях "Таланты и поклонники", "Орнифль", "Грустно, но смешно", "Привет от Цюрупы!", "Банкет", "Обыкновенное чудо", "Трехгрошовая опера", "Прощай, конферансье!", "Ревизор", "Горе от ума", "Вишневый сад", "Бешеные деньги", "Счастливцев – Несчастливцев", "Андрюша" и др.

В текущем репертуаре театра артист был занят в постановках "Таланты и поклонники" (Мартын Нароков) и "Орнифль" (Маштю).

Смотрите также: Украинские звезды на Рождество: пляжи, концерты и сладкая вата

В 1970-х годах широкая известность к Михаилу Державину пришла благодаря роли пана ведущего в телевизионном "Кабачке 13 стульев".

В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми", где сыграл гимназиста Женьку.

Одна из наиболее запомнившихся ролей – в фильме "Трое в лодке, не считая собаки" Наума Бирмана по произведению Джерома К. Джерома, где Державин снимался вместе со своими партнерами по театральной сцене Андреем Мироновым и Александром Ширвиндтом.

В 1990-х годах снимался во многих фильмах Анатолия Эйрамджана, таких как "Бабник" (1990), "Моя морячка" (1990), "Жених из Майами" (1994), "Ночной визит" (1998) и других.

Среди последних работ актера – роли в картинах "Мексиканский вояж Степаныча" (2012) и "Криминальный блюз для саксофона" (2013).

Творчество Михаила Державина было отмечено различными наградами. В 1989 году он был удостоен звания Народного артиста РСФСР. Награжден орденом Дружбы (1996), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III (2011) степеней, орденом Почета (2017).

10 января 2018 года Михаил Державин скончался после продолжительной болезни.

Артист был женат третьим браком на эстрадной певице Роксане Бабаян. У него осталась дочь Мария.