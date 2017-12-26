Владимир Шаинский. Справка

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын Вячеслав.

Ниже приводится биографическая справка.

Композитор Владимир Яковлевич Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве.

С 1936 года занимался по классу скрипки в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории. Начавшаяся Великая Отечественная война прервала учебу, и в 1941 году семья была эвакуирована в Ташкент (Узбекистан). Владимир продолжил музыкальное образование в Ташкентской консерватории. В 1943 году он был призван в армию.

В 1945 году Владимир Шаинский поступил в Московскую консерваторию на оркестровый факультет и после ее окончания в 1949 году три года работал в оркестре Леонида Утесова. В 1952-1954 годах преподавал в музыкальной школе по классу скрипки, в 1954-1962 годах работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем в различных эстрадных оркестрах.

В конце 1940-1950-х годов песни, написанные Владимиром Шаинским, входили в репертуар оркестров Леонида Утесова, Эдди Рознера, певцов Рашида Бейбутова, Ружены Сикоры, Гелены Великановой, Владимира Трошина.

В 1962 году Шаинский поступил и в 1965 году окончил композиторский факультет Бакинской консерватории имени Узеира Гаджибекова, где занимался в классе народного артиста СССР Кара Караева. Первыми произведениями композитора стали струнный квартет, написанный в 1963 году, и симфония, созданная в 1965 году.

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В 1960-х годах Владимир Шаинский продолжил работу над военной темой, начатой им в 1943 году. Вместе с поэтом Михаилом Таничем он создал ряд солдатских песен: "Идет солдат по городу", "Проходи, кавалерия", "Победа", "Шло письмо", "Не плачь, девчонка", "Через две зимы" и другие.

В 1966 году его песню "Как бы влюбиться" исполнила Алла Пугачева, а его первым и громким успехом стала песня "Лада", написанная в 1968 году.

В 1970-е годы имя Владимира Шаинского зазвучало рядом с именами известных советских композиторов песенного жанра, а его песни "Дрозды", "Береза белая", "Уголок России", "Когда цвели сады", "Цыганский хор", "Любви негромкие слова", "На дальней станции сойду", "Ну почему ко мне ты равнодушна", "Родительский дом", "Травы, травы" пользовались поистине народной любовью. Их исполняли певцы Муслим Магомаев, Анна Герман, Лев Лещенко, Алла Пугачева, Эдуард Хиль, Валерий Леонтьев и другие.

Владимир Шаинский является автором многочисленных произведений для детей, среди них опера "Трое против Марабука" (1974), несколько мюзиклов: "Аз, Буки, Веди" (1975), "Путешествие Нильса" (1984), "Восьмое чудо света" (1985), "Лифт" (1987), "Джельсомино и пираты" (1988), "По сказкам и континентам" (1989), "Рэкет" (1993), "Жених для приданного" (1994).

Шаинский написал десятки мелодий для художественных и мультипликационных фильмов. Среди них картины "Анискин и Фантомас" (1973), "Финист, ясный сокол" (1975), "Пока бьют часы" (1976), "И снова Анискин" (1977), "Школьный вальс" (1977), "Завтрак на траве" (1979) и другие; мультфильмы "Что такое хорошо и что такое плохо" (1969), "Веселая карусель" (1969-2000), "Бобры идут по следу" (1970), "Маленькие недоразумения" (1970), "Письмо" (1970), "Снежные люди" (1970), "Чебурашка и крокодил Гена" (1971-1983), "Мама" (1972), "Приключения Незнайки и его друзей" (1972), "Аврора" (1973), "Песня о дружбе" (1973), "Крошка Енот" (1974), "Незнайка в Солнечном городе" (1977), "38 попугаев" (1977-1985), "Трям! Здравствуйте" (1980), "Мама для мамонтенка" (1981), "Чудеса техники" (1986).

Композитор сыграл эпизодические роли в фильмах "8 1/2 долларов" (1999), "ДМБ" (2000), "Кышкин дом" (2001-2003).

Владимир Шаинский был удостоен многочисленных государственных и общественных наград и премий: народный артист РСФСР (1986), заслуженный деятель искусств РСФСР (1978), лауреат государственной премии СССР (1981), премии Ленинского комсомола (1980), германской "Премии искусства" (1976), многократный лауреат телефестиваля "Песня года", обладатель приза Дунаевского от телепрограммы "Песня года" (1998), лауреат ряда отечественных и международных конкурсов песен.

Композитор был награжден орденами Дружбы (1996), Почета (2002), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005), медалями, польским орденом "Заслуги перед культурой" (1974) и другими. Был удостоен званий "Национальная гордость России" (2004) и "Человек года" (Украина, 2005).

Шаинский был членом Союза композиторов (1966), членом Союза кинематографистов (1974).

До 2000 года он жил и работал в Москве, с 2000 года жил в Израиле, в 2004 году переехал в США, где получил вид на жительство. Жил на две страны, в России и США.

26 декабря 2017 года Владимир Шаинский скончался.

У него трое детей — два сына и дочь.