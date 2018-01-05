В Москве скончался знаменитый художник-нонконформист

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Художник-нонконформист Владимир Янкилевский скончался на 80 году жизни, сообщил научный руководитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн на своей странице в Facebook.

"Выдающийся художник, один из родоначальников московского концептуализма Владимир Борисович Янкилевский ушел сегодня из жизни, не дожив полтора месяца до своего восьмидесятилетия. Все, кто знал этого уникального человека, навсегда сохранят самую светлую память о нем; навсегда сохранится память о нем и в истории русского и мирового искусства. Я бесконечно благодарен судьбе за то, что был знаком с Риммой Даниловной и Владимиром Борисовичем и успел написать книгу о нем", — написал он в четверг вечером, 4 января.

В 2018 году в Московском музее современного искусства запланирована масштабная ретроспектива "Владимир Янкилевский. Экзистенциальный ящик", посвященная 80-летию художника.

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