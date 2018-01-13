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    Культура

    Скончался знаменитый художник-постановщик, двукратный обладатель "Оскара"

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    Теренс Марш работал в качестве арт-директора и постановщика в культовых фильмах "Побег из Шоушенка", "Охота за "Красным Октябрём" и "Зеленая миля". В середине 60-х годов художник получил две премии "Оскар".
    Художник-постановщик Теренс Марш
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Британский художник-постановщик и двукратный обладатель "Оскара" Теренс Марш скончался у себя дома в американском штате Калифорния после многолетней борьбы с раком, сообщает издание Variety.

    Марш работал в качестве арт-директора и постановщика в культовых фильмах "Побег из Шоушенка", "Охота за "Красным Октябрём" и "Зеленая миля". За свою работу над картинами "Доктор Живаго" (1965) и "Оливер!" (1968) художник получил премии "Оскар".

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    Отмечается, что свою карьеру Марш завершил в 2001 году, последней его работой стал фильм "Час пик-2".

    Напомним, на днях стало известно, что в Москве скончался знаменитый художник-нонконформист Владимир Янкилевский.

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