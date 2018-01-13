Скончался знаменитый художник-постановщик, двукратный обладатель "Оскара"

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КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Британский художник-постановщик и двукратный обладатель "Оскара" Теренс Марш скончался у себя дома в американском штате Калифорния после многолетней борьбы с раком, сообщает издание Variety.

Марш работал в качестве арт-директора и постановщика в культовых фильмах "Побег из Шоушенка", "Охота за "Красным Октябрём" и "Зеленая миля". За свою работу над картинами "Доктор Живаго" (1965) и "Оливер!" (1968) художник получил премии "Оскар".

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Отмечается, что свою карьеру Марш завершил в 2001 году, последней его работой стал фильм "Час пик-2".

Напомним, на днях стало известно, что в Москве скончался знаменитый художник-нонконформист Владимир Янкилевский.