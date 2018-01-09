КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Скончался известный украинский продюсер и журналист Вадим Табачук.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Игорь Свиридов.

"Сегодня ушел из жизни мой соратник, друг и учитель Вадим Табачук. Большой человек, в прямом и переносном смысле. С ним мы создавали СПМ "Рекорд" и ТВ Табачук…. Прощание в среду 10 января с 10:00 до 11:00 в траурном зале при крематории на Байковом кладбище", — сообщил Свиридов.

Игорь Свиридов, facebook Игорь Свиридов и Вадим Табачук

Вадим Табачук, facebook Вадим Табачук

Ранее сообщалось, что 49-летний байкер и музыкант, лидер группы Death Valley Screamers Шон Карр, первый зять лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, скончался. Карр и Евгения Тимошенко поженились в 2005 году, развелись — в 2012-м.