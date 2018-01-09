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    Культура

    Скончался известный украинский продюсер

    (обновлено: )451
    Журналист Игорь Свиридов рассказал, что известный журналист и продюсер Вадим Табачук умер. Прощание с ним состоится в среду 10 января с 10:00 до 11:00 в траурном зале при крематории на Байковом кладбище.
    Свеча
    РИА Новости Украина Анатолий Пырьев

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Скончался известный украинский продюсер и журналист Вадим Табачук.

    Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Игорь Свиридов.

    "Сегодня ушел из жизни мой соратник, друг и учитель Вадим Табачук. Большой человек, в прямом и переносном смысле. С ним мы создавали СПМ "Рекорд" и ТВ Табачук…. Прощание в среду 10 января с 10:00 до 11:00 в траурном зале при крематории на Байковом кладбище", — сообщил Свиридов.

    Игорь Свиридов, facebook
    Игорь Свиридов и Вадим Табачук
    Вадим Табачук, facebook
    Вадим Табачук

    Ранее сообщалось, что 49-летний байкер и музыкант, лидер группы Death Valley Screamers Шон Карр, первый зять лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, скончался. Карр и Евгения Тимошенко поженились в 2005 году, развелись — в 2012-м.

     

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