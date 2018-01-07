До последнего не снимали наручники. В Луцком СИЗО умер заключенный

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В Луцком СИЗО от сахарного диабета умер заключенный Игорь Наймушин, сообщает "Под Прицелом".

Смотрите также: Появились фото "гламурного" СИЗО, в котором Зайцева проведет два месяца

В тяжелом состоянии его из изолятора перевели в центральную больницу. В реанимации он впал в кому и умер. Однако с заключенного до последних минут жизни не снимали наручники.

Во время судебных заседаний подавались ходатайства о смене меры пресечения в связи с состоянием здоровья. Однако все они были отвергнуты.

Ранее в Одесском СИЗО скончался третий в течение месяца заключенный — 43-летний мужчина.