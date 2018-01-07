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    До последнего не снимали наручники. В Луцком СИЗО умер заключенный

    (обновлено: )57604
    В тяжелом состоянии его из изолятора перевели в центральную больницу. В реанимации он впал в кому и умер. Однако с заключенного до последних минут жизни не снимали наручники.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В Луцком СИЗО от сахарного диабета умер заключенный Игорь Наймушин, сообщает "Под Прицелом".

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    В тяжелом состоянии его из изолятора перевели в центральную больницу. В реанимации он впал в кому и умер. Однако с заключенного до последних минут жизни не снимали наручники.

    Во время судебных заседаний подавались ходатайства о смене меры пресечения в связи с состоянием здоровья. Однако все они были отвергнуты.

    Ранее в Одесском СИЗО скончался третий в течение месяца заключенный — 43-летний мужчина.

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