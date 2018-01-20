В США в возрасте 27 лет умер известный рэпер

КИЕВ, 20 янв - РИА Новости Украина. Американский рэп-исполнитель Деррик Коулман, известный под псевдонимом Фредо Сантана, умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщил его близкий друг и продюсер Максо Крим в своем Instagram-аккаунте.

Новость об уходе из жизни Коулмана подтвердили и другие музыканты, в том числе канадский рэпер и предприниматель Дрейк.

"Покойся с миром, Сантана", - отметил он в записи.

😢😢😢 Rest In Peace Santana Публикация от champagnepapi (@champagnepapi) Янв 20, 2018 at 1:35 PST

Причины смерти рэпера неизвестны, однако американские СМИ отмечают, что здоровье исполнителя в последнее время ухудшалось. В октябре он попал в больницу с почечной и печеночной недостаточностью, после чего намеревался пройти курс лечения от наркотической зависимости.

Ранее сообщалось, что в Сирии был убит примкнувший к боевикам террористической группировки "Исламское государство" бывший немецкий рэпер Дэнис Кусперт, известный под сценическим псевдонимом Deso Dogg.