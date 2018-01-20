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    Культура

    В США в возрасте 27 лет умер известный рэпер

    (обновлено: )71111
    Причины смерти рэпера неизвестны, однако американские СМИ отмечают, что здоровье исполнителя в последнее время ухудшалось. В октябре он попал в больницу с почечной и печеночной недостаточностью.
    Фредо Сантана
    Фредо Сантана в facebook

    КИЕВ, 20 янв - РИА Новости Украина. Американский рэп-исполнитель Деррик Коулман, известный под псевдонимом Фредо Сантана, умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщил его близкий друг и продюсер Максо Крим в своем Instagram-аккаунте.

    Новость об уходе из жизни Коулмана подтвердили и другие музыканты, в том числе канадский рэпер и предприниматель Дрейк.

    "Покойся с миром, Сантана", - отметил он в записи.

    😢😢😢 Rest In Peace Santana

    Публикация от champagnepapi (@champagnepapi)

    Причины смерти рэпера неизвестны, однако американские СМИ отмечают, что здоровье исполнителя в последнее время ухудшалось. В октябре он попал в больницу с почечной и печеночной недостаточностью, после чего намеревался пройти курс лечения от наркотической зависимости.

    Ранее сообщалось, что в Сирии был убит примкнувший к боевикам террористической группировки "Исламское государство" бывший немецкий рэпер Дэнис Кусперт, известный под сценическим псевдонимом Deso Dogg.

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