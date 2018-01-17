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    Культура

    Создатель фильма "Полицейская академия" умер в США

    (обновлено: )12401
    По данным СМИ, американский режиссер Хью Уилсон скончался 14 января в выходные у себя дома в городе Шарлотсвилл от затяжной болезни. Кроме работы в кино Уилсон также был преподавателем Виргинского университета.
    Скриншот из фильма Пролицейская академия
    скриншот с видео

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Американский режиссер, создатель фильма "Полицейская академия" Хью Уилсон скончался в США в возрасте 74 лет, сообщает Variety.

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    По данным портала, Уилсон скончался 14 января в выходные у себя дома в городе Шарлотсвилл от затяжной болезни.

    Среди наиболее известных картин, над которыми работал Уилсон — "Полицейская академия", "Клуб первых жен", "Взрыв из прошлого". Кроме работы в кино Уилсон также был преподавателем Виргинского университета.

    Ранее сообщалось, что мексиканский режиссер Гильермо дель Торо завоевал "Золотой глобус" за фильм "Форма воды".

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