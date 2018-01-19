наверх
19.01.201814:31
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Общество

    Глава Минздрава: в Украине от кори умер уже восьмой больной

    Тема:

    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (74)

    (обновлено: )14103
    Исполняющий обязанности министра здравоохранения назвала удручающую статистику заболеваемости корью в Украине. Произошел уже восьмой смертельный случай - скончался невакцинированный ребенок.
    Вакцинация
    FRED TANNEAU / AFP

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Украине уже произошел восьмой смертельный случай в результате заболевания корью с времени начала вспышки этого заболевания, заявила в пятницу и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

    "Вчера стало известно об еще одной смерти от кори. Это ребенок, который не был вакцинирован. Это восьмой случай смерти с момента вспышки кори", — сообщила Супрун, выступая в Верховной Раде.

    Инфографика. Корь в Украине: карта очагов эпидемии

    По ее словам, "за две недели 2018 года уже заболели 1285 взрослых и детей. В 2018 году больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской — 275, Черновицкой — 274, Закарпатской — 194, Одесской — 157, а в Киеве – 84 больных".

    В 2017 году было зафиксировано шесть смертельных случаев, из них 4 детей. Ранее Супрун сообщала, что, вероятней всего, вспышка кори пришла в Украину из Румынии.

    Смотрите также: Комаровский предрек украинцам опасную дифтерию после кори

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Глава НБУ Валерия Гонтарева и Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Черкассы без воды
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Корь
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших