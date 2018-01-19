Глава Минздрава: в Украине от кори умер уже восьмой больной

FRED TANNEAU / AFP

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Украине уже произошел восьмой смертельный случай в результате заболевания корью с времени начала вспышки этого заболевания, заявила в пятницу и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Вчера стало известно об еще одной смерти от кори. Это ребенок, который не был вакцинирован. Это восьмой случай смерти с момента вспышки кори", — сообщила Супрун, выступая в Верховной Раде.

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По ее словам, "за две недели 2018 года уже заболели 1285 взрослых и детей. В 2018 году больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской — 275, Черновицкой — 274, Закарпатской — 194, Одесской — 157, а в Киеве – 84 больных".

В 2017 году было зафиксировано шесть смертельных случаев, из них 4 детей. Ранее Супрун сообщала, что, вероятней всего, вспышка кори пришла в Украину из Румынии.

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