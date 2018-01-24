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    Культура

    Известная писательница в жанре фэнтези скончалась в США

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    Сын писательницы Урсулы Крёбер Ле Гуин не назвал причину смерти матери, однако заявил, что она плохо себя чувствовала в последние несколько месяцев.
    Американская писательница Урсула Крёбер Ле Гуин
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Известная американская писательница Урсула Крёбер Ле Гуин скончалась на 89-м году жизни в США, сообщает издание New York Times со ссылкой на ее сына Тео.

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    Сообщается, что Ле Гуин скончалась в понедельник, 22 января, в своем доме в Портленде, штат Орегон. Сын писательницы не назвал причину смерти матери, однако заявил, что она плохо себя чувствовала в последние несколько месяцев.

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    Ле Гуин — автор романов, стихов, детских книг, публицист. Наибольшую известность получила как автор романов и повестей в жанрах научной фантастики и фэнтези.

    Ранее сообщалось, что самая пожилая актриса Голливуда Конни Сойер скончалась на 106 году жизни. 

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