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    В мире

    Племянник невесты принца Гарри назвал именем своей тетушки новый сорт конопли

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    По словам родственника невесты принца Гарри Меган, у нее американские взгляды на марихуану, несмотря на то, что "в Англии марихуана все еще объект табу".
    Тайлер Дули
    fakty.ua

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Племянник невесты принца Гарри Меган Маркл сделал ей подарок к свадьбе. 25-летний Тайлер Дули вырастил в честь своей тетушки новый сорт конопли, который назвал "Блеск Меган". Гибрид можно приобрести в американском штате Орегон.

    Британский принц Гарри и его невеста, американка Меган Маркл, впервые появились вместе на официальном мероприятии.
    @KensingtonRoyal
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    По информации Metro, Тайлер легально и профессионально занимается выращиванием конопли. Он заявил, что будет "более, чем счастлив" предложить образец Меган и Гарри, если они как-нибудь заглянут к нему в гости, а также рассказать им о медицинской пользе марихуаны, которая помогает при почти любом заболевании "от посттравматического синдрома до бессонницы и болей у онкобольных".

    "Меган выросла в Калифорнии. И я уверен, что у нее американские взгляды на марихуану. Я знаю, что в Англии марихуана все еще объект табу…", — заявил Дули.

    Тайлер и Маркл не общались последние три года. Но племянник помнит, как тетя иногда присматривала за ним, когда он был ребенком.

    ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не приглашена на свадьбу британского принца Гарри и его невесты.

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