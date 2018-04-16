Племянник невесты принца Гарри назвал именем своей тетушки новый сорт конопли

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Племянник невесты принца Гарри Меган Маркл сделал ей подарок к свадьбе. 25-летний Тайлер Дули вырастил в честь своей тетушки новый сорт конопли, который назвал "Блеск Меган". Гибрид можно приобрести в американском штате Орегон.

По информации Metro, Тайлер легально и профессионально занимается выращиванием конопли. Он заявил, что будет "более, чем счастлив" предложить образец Меган и Гарри, если они как-нибудь заглянут к нему в гости, а также рассказать им о медицинской пользе марихуаны, которая помогает при почти любом заболевании "от посттравматического синдрома до бессонницы и болей у онкобольных".

"Меган выросла в Калифорнии. И я уверен, что у нее американские взгляды на марихуану. Я знаю, что в Англии марихуана все еще объект табу…", — заявил Дули.

Тайлер и Маркл не общались последние три года. Но племянник помнит, как тетя иногда присматривала за ним, когда он был ребенком.

ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не приглашена на свадьбу британского принца Гарри и его невесты.