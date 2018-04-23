Принц Уильям привез старших детей знакомиться с новорожденным братом

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Британский принц Уильям привез своих детей, 4-летнего принца Джорджа и 2-летнюю принцессу Шарлотту, в больницу St Mary"s Hospital в центре Лондона – познакомиться с новорожденным младшим братом.

Ранее Кенсингтонский дворец объявил, что в 11.01 (13.01 по Киеву) в понедельник супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт родила третьего ребенка – мальчика.

@KensingtonRoyal Принц Уильям с детьми

Как ожидается, герцогиня и новорожденный покинут больницу уже сегодня – в Великобритании является стандартной практикой при благополучных родах выписывать роженицу и ребенка в тот же день. На данный момент, главным вопросом, волнующим журналистов, является то, увидят ли они на ступенях больницы всю семью в полном составе или же Уильям и Кейт предпочтут позировать фотографам лишь с младенцем.

Имя новорожденного принца будет объявлено, по всей видимости, через пару дней, как это было с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Скорее всего, как и его брат и сестра, принц получит три имени, однако использоваться будет лишь первое из трех.

Маленький принц – шестой правнук королевы Елизаветы Второй — займет пятое место в линии престолонаследия: после деда принца Чарльза, отца, брата и сестры. Примечательно, что пока герцог и герцогиня Кембриджская повторяют последовательность рождения детей королевы Елизаветы Второй и принца Филиппа: у тех сначала родился сын (принц Чарльз), потом дочь (принцесса Анна), потом два сына (принц Эндрю и принц Эдвард).

Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских "выбрал" для своего рождения примечательный день: сегодня Англия отмечает день своего покровителя Святого Георгия, а, кроме того, 23 апреля, предположительно, родился Уильям Шекспир, который умер тоже в этот день.

Герцогиня Кембриджская не вернется к активной работе до осени, однако до тех пор появится на публике, по меньшей мере, дважды: на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл 19 мая и на крестинах своего новорожденного сына.