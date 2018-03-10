Британские принцы Уильям и Гарри посетили премьеру восьмого эпизода культовой фантастической киносаги "Звездные войны", которая состоялась в Лондоне 12 декабря, сообщается на странице британской монаршей семьи в Facebook.
Средства на дизайн, изготовление и установку мемориала были собраны при помощи благотворительного фонда, а выбором проекта статуи и согласованием работ по ее установке в Кенсингтонском дворце будет заниматься специально организованная комиссия.
Уильям и Гарри появились на красной дорожке в смокингах, Кейт выбрала для премьеры серое шелковое платье в пол с полупрозрачной спиной. С выходом фильма обсуждение того, кто в будущем мог бы сыграть суперагента британской разведки, разгорелись с новой силой.
Британские принцы Уильям и Гарри попробовали себя в качестве строителей. Вместе с сотрудниками благотворительной организацией они прибыли на одну из улиц города Манчестера, где принимали участие в строительных работах по модернизации домов для ветеранов Вооружённых сил Великобритании.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Британские принцы Уильям и Гарри посетили премьеру восьмого эпизода культовой фантастической киносаги "Звездные войны", которая состоялась в Лондоне 12 декабря, сообщается на странице британской монаршей семьи в Facebook.
Британские принцы Уильям и Гарри посетили премьеру восьмого эпизода культовой фантастической киносаги "Звездные войны", которая состоялась в Лондоне 12 декабря, сообщается на странице британской монаршей семьи в Facebook.
Британские принцы Уильям и Гарри попробовали себя в качестве строителей. Вместе с сотрудниками благотворительной организацией они прибыли на одну из улиц города Манчестера, где принимали участие в строительных работах по модернизации домов для ветеранов Вооружённых сил Великобритании.