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    Уильям, герцог Кембриджский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Британские принцы посетили премьеру Звездных войн. Видео
    Британские принцы посмотрели на себя в эпизодах новых "Звездных войн" 
    10:32 13.12.2017
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    Британские принцы Уильям и Гарри посетили премьеру восьмого эпизода культовой фантастической киносаги "Звездные войны", которая состоялась в Лондоне 12 декабря, сообщается на странице британской монаршей семьи в Facebook.
    Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
    Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут третьего ребенка
    13:07 04.09.2017
    861
    Королева Великобритании Елизавета II и другие члены семей принца Уильяма и его супруги Кейт пребывают "в восторге от новостей". Сама же герцогиня страдает от интоксикации.
    Принцесса Диана. Архивное фото
    В Лондоне к 20-летию со дня смерти принцессы Дианы установят статую
    02:23 29.01.2017
    262
    Средства на дизайн, изготовление и установку мемориала были собраны при помощи благотворительного фонда, а выбором проекта статуи и согласованием работ по ее установке в Кенсингтонском дворце будет заниматься специально организованная комиссия.
    Британский принц Уильям. Архивное фото
    Принц Уильям украсил обложку британского журнала для геев
    15:36 15.06.2016
    298Кровавая стрельба в Орландо
    Как отмечается, Уильям сам изъявил желание сняться для издания во время посещения со своей супругой Кейт Миддлтон американского посольства, где они выразили соболезнования жертвам расправы в США.
    Британский принц Уильям прибыл в Китай
    Принц Уильям даст интервью журналу для геев
    01:35 15.06.2016
    79Кровавая стрельба в Орландо
    Ожидается, что Уильям появится в выпуске журнала Attitude от 22 июня. По данным СМИ, переговоры о публикации с принцем Уильямом велись в течение нескольких месяцев.
    Кейт Миддлтон и Уильям попробовали себя в боксе. Видео
    Кейт Миддлтон и Уильям попробовали себя в боксе 
    09:00 17.05.2016
    1008
    Герцогиня Кембриджская Кейт, герцог Уильям и принц Гарри посетили Олимпийский парк в Лондоне, где все трое присоединились к трижды чемпиону мира боксеру Дюку Маккинзи.
    Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
    Британский принц Уильям с супругой Кейт отправятся в турне по Индии и Бутану
    01:48 10.04.2016
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    По заявлению Кенсингтонского дворца, визит будет осуществлен по просьбе правительства ее Величества и станет первой поездкой герцога и герцогини в Индию.
    Принц Уильям, герцогиня Кэмбриджская, принц Гарри
    Королевская семья Британии одобрила новый фильм о Джеймсе Бонде
    07:16 27.10.2015
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    Уильям и Гарри появились на красной дорожке в смокингах, Кейт выбрала для премьеры серое шелковое платье в пол с полупрозрачной спиной. С выходом фильма обсуждение того, кто в будущем мог бы сыграть суперагента британской разведки, разгорелись с новой силой.
    Принцы Гарри и Уильям попробовали себя в роли строителей
    Британские принцы Гарри и Уильям поработали на стройке 
    12:06 25.09.2015
    238
    Британские принцы Уильям и Гарри попробовали себя в качестве строителей. Вместе с сотрудниками благотворительной организацией они прибыли на одну из улиц города Манчестера, где принимали участие в строительных работах по модернизации домов для ветеранов Вооружённых сил Великобритании.
    Принц Кембриджский Джордж и новорожденная принцесса Шарлотта
    Крещение принцессы Кембриджской пройдет в королевской резиденции в Норфолке
    03:23 05.07.2015
    211
    Крестить принцессу по традиции будет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Служба пройдет в церкви Святой Марии Магдалины в королевской резиденции в Сандрингеме.
    Герцогиня Кембриджская Кейт покинула больницу с новорожденной дочкой. Видео
    Герцогиня Кембриджская Кейт покинула больницу с новорожденной дочкой 
    22:15 02.05.2015
    504
    Девочка стала пятой правнучкой королевы Елизаветы Второй. Она будет носить титул принцессы Кембриджской и займет четвертое место в очереди на британский престол после деда, отца и брата.
    Британский принц Уильям прибыл в Китай
    Принц Уильям в Китае 
    15:46 02.03.2015
    211
    Принц Уильям прибыл в Пекин поздно вечером в воскресенье и пробудет здесь до 4 марта. За это время он посетит Шанхай и юго-западную провинцию Юньнань.
    Принц Уильям
    Британский принц Уильям отправляется в турне по Японии и Китаю
    23:17 25.02.2015
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    В рамках японской части турне герцог посетит военное кладбище в Иокогаме, где похоронены более 1,5 тысячи военнослужащих союзных войск, а также побывает в Фукусиме.
    Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
    Принц Уильям и Кейт не взяли на рождественскую службу сына из-за его крика
    17:40 26.12.2014
    228
    О громком голосе принца Джорджа известно с тех пор, когда он был младенцем. Тогда его отец, принц Уильям, рассказал, что ребенок "рычит как лев".
    Принц Уильям
    Серия книг про собаку принца Уильяма выйдет в Великобритании
    23:49 12.05.2014
    78
    Собака герцога и герцогини Кембриджских черный кокер-спаниэль по кличке Лупо будет увековечена в литературе.
    Принц Уильям
    СМИ: принц Уильям хочет уничтожить коллекцию слоновой кости
    21:46 17.02.2014
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    Принц Уильям хочет, чтобы все предметы из слоновой кости, хранящиеся в королевской коллекции произведений искусства, были уничтожены ради защиты слонов.
    Глашатай читает новость о рождении наследника британского престола, принца Кембриджского
    Британия приветствует рождение наследника короны 
    13:32 23.07.2013
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    У герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кэтрин 22 июля родился сын. Вес ребенка составляет примерно 3,8 килограмма. Герцогиня Кейт и ее новорожденный чувствуют себя хорошо.
    Глашатай читает новость о рождении наследника британского престола, принца Кембриджского
    Британия приветствует наследника престола
    08:31 23.07.2013
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    У герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт родился сын, который стал третьим в очереди на британский трон после своего деда принца Чарльза и отца принца Уильяма. Вес ребенка - 3,8 килограмма.
    Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
    Британские журналисты отправили к больнице двойников Кейт и Уильяма
    10:07 20.07.2013
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    Журналисты британской газеты Sun в пятницу разыграли репортеров, прислав двойников герцогини Кэтрин и принца Уильяма к лондонской больнице святой Марии, где, как ожидается, будет рожать Кейт.
    Королева Великобритании Елизавета II
    Елизавета II надеется, что наследник родится до ее ухода в отпуск
    18:50 17.07.2013
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    "Не думаю, что для меня имеет значение, будет это мальчик или девочка, но я бы очень хотела, чтобы он поторопился, потому что я скоро иду в отпуск. Но пока он еще не родился", - ответила королева.
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