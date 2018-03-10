Британские принцы Уильям и Гарри посетили премьеру восьмого эпизода культовой фантастической киносаги "Звездные войны", которая состоялась в Лондоне 12 декабря, сообщается на странице британской монаршей семьи в Facebook.
В сети появился новый трейлер космической саги "Звездные войны: Изгой". Премьера фильма запланирована на декабрь 2016 года. Действие в новом фильме ней развернется между событиями третьего и четвертого эпизодов "Звездных войн".
Седьмая часть космической киносаги за 20 дней проката собрала, по последним данным на вторник, 758 миллионов долларов в североамериканском прокате против 760,5 миллионов, которые собрал в свое время фильм Джеймса Кэмерона "Аватар".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Британские принцы Уильям и Гарри посетили премьеру восьмого эпизода культовой фантастической киносаги "Звездные войны", которая состоялась в Лондоне 12 декабря, сообщается на странице британской монаршей семьи в Facebook.
Британские принцы Уильям и Гарри посетили премьеру восьмого эпизода культовой фантастической киносаги "Звездные войны", которая состоялась в Лондоне 12 декабря, сообщается на странице британской монаршей семьи в Facebook.
В сети появился новый трейлер космической саги "Звездные войны: Изгой". Премьера фильма запланирована на декабрь 2016 года. Действие в новом фильме ней развернется между событиями третьего и четвертого эпизодов "Звездных войн".