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    "Звездные войны"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Британские принцы посетили премьеру Звездных войн. Видео
    Британские принцы посмотрели на себя в эпизодах новых "Звездных войн" 
    10:32 13.12.2017
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    Британские принцы Уильям и Гарри посетили премьеру восьмого эпизода культовой фантастической киносаги "Звездные войны", которая состоялась в Лондоне 12 декабря, сообщается на странице британской монаршей семьи в Facebook.
    Последние джедаи: вышел первый трейлер нового эпизода Звёздных войн
    "Последние джедаи". Вышел трейлер нового эпизода "Звездных войн" 
    12:24 10.10.2017
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    Новый трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" "Последние джедаи" опубликован на официальном канале киносаги на YouTube. Действие картины разворачиваются сразу после событий предыдущей части.
    Изгой один. Звездные войны: Истории
    Стало известно, кто снимет девятый эпизод "Звездных войн"
    20:08 12.09.2017
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    Джей Джей Абрамс, который снял эпизод "Пробуждение силы" в 2015 году, возвращается, чтобы завершить продолжение трилогии девятым эпизодом, сценаристом и режиссером которого он станет.
    Тизер восьмого эпизода Звездных войн
    Появился тизер восьмого эпизода "Звездных войн"
    15:13 15.04.2017
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    Согласно информации, действие эпизода развернется непосредственно после событий предыдущего эпизода – "Звездные войны. Пробуждение силы", который вышел на экраны в 2015 году.
    Поклонники Звездных войн вспоминают Кенни Бейкера. Видео
    Поклонники "Звездных войн" вспоминают Кенни Бейкера 
    01:24 14.08.2016
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    Умер английский киноактёр Кенни Бейкер, известный своей ролью робота R2-D2 в фантастической саге "Звездные войны". Бейкер умер после продолжительной болезни, ему было 83 года.
    Появился новый трейлер новых Звездных войн
    Появился трейлер новых "Звездных войн" 
    10:10 12.08.2016
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    В сети появился новый трейлер космической саги "Звездные войны: Изгой". Премьера фильма запланирована на декабрь 2016 года. Действие в новом фильме ней развернется между событиями третьего и четвертого эпизодов "Звездных войн".
    Харрисон Форд. Мировая премьера фильма Звездные войны: Пробуждение силы в США. Закрытый показ
    Компания, производящая "Звездные войны", признала вину за травмы актера Форда
    14:31 26.07.2016
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    Голливудский актер Харрисон Форд на съемках получил удар тяжелой металлической дверью. Форда вертолетом доставили в больницу города Оксфорд, позже ему пришлось перенести операцию на левой ноге.
    Фигурки штурмовиков из Звездных войн в городе Глендейл, штат Калифорния в честь премьеры очередной части фильма
    "Звездные войны VII" готовятся побить рекорд по сборам в Северной Америке
    03:07 07.01.2016
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    Седьмая часть космической киносаги за 20 дней проката собрала, по последним данным на вторник, 758 миллионов долларов в североамериканском прокате против 760,5 миллионов, которые собрал в свое время фильм Джеймса Кэмерона "Аватар".
    Создатель Звездных войн Джордж Лукас и режиссер Джей Джей Абрамс на закрытом показе фильма Звездные войны: Пробуждение силы в США
    Новые "Звездные войны" принесли уже более $500 млн по всему миру
    12:38 21.12.2015
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    Фильм собрал 238 миллионов долларов в США и Канаде и еще 279 миллионов долларов по всему остальному миру. Рекорды по сборам были побиты в Великобритании, Германии, Австралии и России.
    Новый проморолик Звездных войн
    В США мужчину убили за то, что он выкрикивал детали сюжета "Звездных войн"
    22:43 20.12.2015
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    Согласно информации, Оги Хеннинга выпустили из-под стражи. Восклицание деталей сюжета нового фильма полиция может расценить как разжигание мятежа или призыв к терроризму.
    Премьера фильма Звездные войны: Пробуждение силы в Лондоне
    Новый эпизод "Звездных войн" заработал в первый вечер показа в США $57 млн
    22:39 18.12.2015
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    По информации компании "Уолт Дисней", новый эпизод космической саги "Звездные войны" - "Пробуждение силы" - заработал за первый вечер на экранах в США рекордные 57 миллионов долларов.
    Создатель Звездных войн Джордж Лукас и режиссер Джей Джей Абрамс на закрытом показе фильма Звездные войны: Пробуждение силы в США
    Выручка от новой части "Звездных войн" достигнет рекордных $9,6 млрд
    12:36 15.12.2015
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    Продажа билетов на показ фильма в кинотеатрах принесет создателями франшизы 2,4 миллиарда долларов. Остальные поступления должны дать продажи сувенирной продукции и компьютерных игр.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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